CIUDAD DE MÉXICO, 2 de Sep. de 2020.- Javier May Rodríguez rindió protesta como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar en sustitución de María Luisa Albores González, quien encabezará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

May Rodríguez se comprometió a seguir trabajando con honestidad en la tarea de coordinar los esfuerzos por los adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, madres y padres trabajadores, así como de niñas y niños.

Poder servir en este país a los que menos tienen es un honor, poder ayudar y dar voz a los que nunca se atendieron. Hoy tenemos una gran oportunidad”, indicó.

El tabasqueño explicó que durante su gestión como subsecretario construyó junto a Albores González la tarea de coordinar el programa Sembrando Vida en los territorios más apartados y en los ejidos olvidados, tarea que dijo, continuará ahora con todos los programas que opera Bienestar como son: las pensiones para el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad, así como el apoyo a las madres y padres trabajadores.

Lo haré con el alto honor de más responsabilidad, siempre con la honestidad de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, manifestó.

Por su parte, María Luisa Albores González dijo que el orgullo de este país es su gente y su cultura, por lo que sigue creyendo que al centro de las prioridades deben estar las comunidades y los pueblos indígenas.

Agregó que su nuevo encargo “empata muy bien con el actual momento de la Cuarta Transformación”.