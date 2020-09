TAMPICO, TAMAULIPAS, 3 de Sep. de 2020.- .- Desde el Congreso del Estado trabajarán diputados para

garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y que no se den más casos de violencia

obstétrica en Tamaulipas además de que se pondrán a la orden de las afectadas para que se

haga justicia en los hechos ocurridos en el sur donde dos mujeres tuvieron que dar a luz

afuera de hospitales de Tampico y Altamira porque no las quisieron atender.

Edna Rivera, diputada de Morena que integra la comisión de Equidad de Género manifestó

su interés siempre por el bienestar de las mujeres.

«Por desgracia siguen las mujeres padeciendo en muchos aspectos, hemos sido víctimas de

muchos tipos de violencia en el hogar y esa, la violencia obstétrica, que se siga padeciendo

es detestable», enfatizó.

La legisladora dijo que se debe rechazar ese tipo de situaciones y aseguró que actuarán

contra los hospitales que negaron atención a las embarazadas que acudieron a dar luz a esos

nosocomios.

«Por supuesto que estaremos pendientes, no he tenido información de esos casos para

ponernos a su orden y ayudarles a que se haga justicia pero las vamos a contactar sobre

todo para que no se repita».

Dijo desconocer si en Tamaulipas está tipificado como delito esa acción pero sino, señaló

que sería muy buen punto.

«Y sino, trabajar en ese aspecto, nos toca hacer las reformas necesarias para que la mujer

tenga protección en ese sentido».

También dijo desconocer si haya otros casos de ese tipo en otros municipios de Tamaulipas

«sería investigar y ver todos los casos en el estado».