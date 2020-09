CIUDAD DE MÉXICO, 23 de Sep. de 2020.- Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, diálogo esta tarde con los manifestantes que ocuparon el Zócalo capitalino y también se reunió con un grupo opuesto de manifestantes que se ubica del lado de la calle de Francisco I. Madero.

Hay libertad de expresión como saben en la Ciudad de México hemos estado trabajando en ello incluso estuvimos hace un rato platicando con los integrantes de este movimiento que ingresó a la plancha y estamos generando condiciones tanto de seguridad como de organización para que estén ahí también las personas que llegan tienen derecho a la libertad de expresión lo que decimos es que no haya alguna confrontación ni verbal y que exista la presencia de elementoos, es únicamente es para inhibir algún tipo de confrontación que no se ha dado y esperemos que no haya», señaló Arturo Medina.

El subsecretario de Gobierno capitalino aseguró que la presencia policiaca permanecerá las 24 horas del día para garantizar condiciones de seguridad.

Por lo pronto, la explanada del Zócalo capitalino se mantiene con elementos del agrupamiento de granaderos apostados con equipo antimotín, el interior de la explanada se encuentra resguardada con tres cercos de vallas metálicas, uno más en el perímetro de la explanada ubicado junto al Circuito Plaza de la Constitución y otro más en la zona de la banqueta de los edificios de la zona de joyería.

La circulación vehicular de la avenida 20 de Noviembre se encuentra cerrada desde la calle de República de Uruguay donde se mantiene el plantón de los artesanos campesinos.

La calle de 5 de febrero está cerrada partir de la calle de Venustiano Carranza y la calle de 5 de Mayo se encuentra cerrada a partir de la calle de Palma.

El operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está complementado con elementos de la Policía Auxiliar.