Con todas las medidas sanitarias habidas y por haber en el Congreso del Estado llevan a cabo los preparativos para el inicio del primer período ordinario de sesiones del segundo y último año de actividad Legislativa, ya que, a esta Legislatura igual que sucedió a los anteriores alcaldes, les toca estar al frente de sus cargos por dos años, para alinear las elecciones locales con las federales y cumplir con la reforma electoral del 2014 y que entró en vigor al año siguiente, en el 2015.

Se trata de la misma reforma que incorporó figuras como la reelección, motivo por el cual existen varios Diputados que en lugar de estar tres años, lo serán por cinco ya que se reeligieron en las votaciones del 2019, entre ellos el de Madero, Joaquín Hernández Correa, la Diputada de San Fernando, Nohemí Estrella Leal y Juana Alicia Sánchez Jiménez.

Este lunes, las instalaciones del Poder Legislativo fuero desinfectadas a fondo para cumplir con los protocolos que tiene las autoridades de salud y evitar riesgos a los Diputados que acudirán al inicio del período ordinario de

sesiones y este martes y miércoles son de preparativos internos para la ceremonia protocolaria que, aunque es de carácter público, se tendrá acceso a ella vía las redes sociales en transmisión directa, en tanto que, quienes

integran el pleno Legislativo observarán en todo momento las medidas de sana distancia y protección con

cubrebocas y uso de gel antibacterial.

Echar la casa por la ventana para que haya un arranque de actividades Legislativas con todo, como dicen ahora los jóvenes, sería apropiado, sin embargo, debido a que las medidas sanitarias por la pandemia todavía no se liberan las precauciones al extremo son necesaria, ya que, nadie quiere que en un evento público y de los Legisladores, sucedan contagios de COVID-19, por ello el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Diputado Gerardo Peña Flores, dio luz verde para que nada quede sin hacerse en materia de medidas sanitarias.

Hace un año, para estas fechas, la Legislatura que tuvo a su cargo el nuevoladerense Glafiro Salinas Mendiola,

estaba traía un tren de trabajo como ninguna otra, hasta con sesiones extraordinarias para resolver sobre

adecuaciones a Leyes, era como pensar que dejarían de ser Diputados en unas horas porque sus sucesores hasta

se habían capacitado para hacer bien sus funciones desde el primer minuto que pisaran en recinto Legislativo.

En el arranque del segundo año de tareas legislativas, los actuales diputados, tienen dos meses, octubre y

noviembre para dar todo en esta chamba que tienen ya que, para el mes de diciembre deberán de concretar si piden licencia a sus cargos ya sea para la reelección, aquellos no han pasado por esa figura de las Legislación electoral y unos más que dejarán las curules porque serán candidatos a las presidencias municipales de sus lugares de origen.

Entre estos últimos se anotan la Diputada por Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez, Francisco Garza de Coss

de Reynosa, Edmundo Marón Manzur de Tampico, Sara Roxana Gómez Pérez de Río Bravo y el Legislador de

Nuevo Laredo, Félix García Aguiar, quien según los compromisos de su partido con él, podría ser el candidato a la diputación federal.

Para el día de la sesión inaugural del primer periodo ordinario de sesiones de este segundo año de actividad

legislativa, primero está contemplada la reunión de la Diputación Permanente, para declarar la culminación de sus funciones, con el informe correspondiente y para antes de las once de la mañana se espera el inicio de la sesión pública y solemne, en la cual se espera la presencia de los titulares de los otros dos poderes del Gobierno de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca del Ejecutivo y el Magistrado Horacio Ortiz Renán del Judicial

Los otros.

Si para este primer frente frío de verdad que se registrará en el noreste del país las autoridades de salud de

Tamaulipas precisan extremar precauciones a efecto de evitar enfermedades respiratorias agudas, es que hay que

hacerlo, porque en medio de la pandemia de COVID-19, aquello que menos conviene a toda la población es

enfermarse gripa, ya que, ello podría derivar en complicaciones debido a que, el coronavirus anda por todos lados.

Para salud es primordial que los ciudadanos adopten las medidas de protección porque habrá más de 50 frentes

fríos de aquí al mes de mayo del 2021 y aunque hay población vulnerable, los ancianos y los niños para las

enfermedades respiratorias agudas, la recomendación tiene que escucharse muy bien y actuar en consecuencia.

Para prevenir casos de influenza, la Secretaria de Salud que tiene a su cargo la doctora Gloria Molina Gamboa,

inicia este martes la campaña de vacunación contra ese padecimiento y en especial se busca inmunizar a personas mayores de 60 años y niños de seis meses a casi cinco años, en virtud de considerarse vulnerables.

Decir que al as Diputadas del PAN no les pudo que su compañera de la Cámara Federal Nohemí Alemán

Hernández las haya cambiado por al renunciar al PAN e irse al partido de enfrente, el de Regeneración Nacional,

sería echar mentiras, porque desde que hizo pública su decisión de irse, generó grandes controversias al grado que las Legisladoras Roxana Gómez Pérez de Río Bravo y Juana Alicia Sánchez Jiménez de Reynosa, le consideraron como traidora y cosas por el estilo, aunque, real real es que ya no estará con el grupo quiere repetir los triunfos de los últimos tres procesos estatales electorales, sí estará en su contra, porque como integrante de Regeneración deberá actuar en territorio para trabajar a favor de las fórmulas que postule el partido del Gobierno Federal.

Par ala diputada Sánchez Jiménez, algo lastimoso es que su ex compañera de partido hable mal del PAN, porque

fue la institución que le dio la oportunidad de incursionar en la política, pero, la doblegaron los intereses que tiene con grupos políticos oportunistas que también podrían aparecer como traidores al panismo en los meses por venir.

Este 28 de septiembre se cumplieron 92 años, de la inauguración del edifico que alberga a la Liga de Comunidades Agrarias, que estuvo a cargo del licenciado Emilio Portes Gil. Fue en esta fecha, pero, del año 1928 cuyo primer dirigente estatal fue el jaumavense Miguel Martínez Rojo, aunque, de acuerdo con los datos que hay a la mano, el período que le correspondió a éste fue entre 1926 y 1927, tiempo en que, el edificio estuvo en construcción.

Llama la atención el hecho de que el edificio ubicado en la Avenida Francisco I. Madero y la Calle de Rosales, está

casi intacto respecto a la fecha en que fue inaugurado hace 92 años, es decir, se trata de una construcción que ha

recibido el mantenimiento adecuado, quizá porque en el año de 1991 fue declarado como Patrimonio Histórico.