El primer día de Septiembre, señala la Constitución General de la República, el

presidente deberá entregar al Congreso de la Unión (diputados y senadores) el informe

de labores del año en curso, sobre el estado que guarda la nación.

La Revista Quinto Poder publicó una serie de datos curiosos que vale la pena

considerarlos, no solo por su trascendencia, sino por la importancia histórica y el juicio

oficial y extra oficial que se hace del tiempo que una persona estuvo como titular del

Ejecutivo Federal, en México.

Una aclaración pertinente es que en este espacio no escribí sobre el segundo

Informe del presidente Andrés López Obrador (2018-2024) y la razón es porque lo que

se registra es del pasado.

En una ubicación del histórico temporal, a partir del México independiente (27 de

septiembre de 1821 y hasta 1934, los presidentes, según la ley, tenían un periodo de

cuatro años, aunque hubo quienes no lo cumplieron por las diversas revueltas entre

conservadores y liberales -los términos se refieren a la historia, no tiempos actuales-.

Las reformas que se impulsaron desde el Maximato -período identificado con el

poder político de Don Plutarco Elías Calles, – a partir del presidente Lázaro Cárdenas

del Río (1934-1940) se estableció un sexenio sin posibilidad de reelección.

Volviendo al tema central, el presidente Guadalupe Victoria (1824-1829), cuyo

nombre real fue José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix (1786-1843), primer

presidente de México, rindió su informe el 1 de enero de 1825. Lo más relevante es que

reconoció problemas financieros, pero se había logrado armar al Ejército y pagar la

nómina de empleados del Gobierno.

Como resulta obvio, el originario de Oaxaca, Don Porfirio Díaz Mori, estuvo en la

presidencia de México de 1884 a 1911, por lo que fue quien más informes de Gobierno

presentó, en total se sumaron 61.

Se tiene registrado como el informe más largo de la historia, el que presentó el

presidente Abelardo L. Rodríguez (1889,1967), titular del poder Ejecutivo de 1932-

1934 y fue precisamente es este año que la historia lo marca como el Informe

presidencial con una duración de siete horas y 35 minutos.

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente Pascual Ortiz Rubio de 1930-

1932, propuso celebrar a Quetzalcóatl el 6 de enero y dejar de celebrar el Día de los

Santos Reyes, festejo infantil popular.

Originario de Puebla de Los Ángeles, Gustavo Díaz Ordaz ocupo la presidencia

de 1964-1970 y precisamente un mes antes de la matanza de Tlatelolco (2-octubre-68),

durante su Informe de Gobierno -septiembre- aseguró a la nación que su Gobierno había

sido tolerante pero que todo tenía un límite.

Durante el Sexto Informe de Gobierno, José López Portillo, presidente de 1976-

1982, fue interrumpido por las ovaciones de los asistentes en 40 ocasiones. En este

mismo evento hubo un momento de drama, cuando el presidente habló de los

‘desposeídos y marginados’ y les pidió perdón, derramando algunas lágrimas, luego

dijo: «soy responsable del timón, pero no de la tormenta».

También en su último informe de gobierno, el presidente Miguel de la Madrid

Hurtado (1982-1988) fue el primer mandatario interrumpido por miembros del

Congreso por encubrir el fraude electoral de 1988, cuando se le cayó el sistema al

secretario de Gobernación, Manuel Bartlet Díaz.

Antes de 1988 se conocía como “El Día del Presidente” al día en que se realizaba

el Informe de Gobierno, pues el país se paralizaba, no había clases, el informe se

transmitía en cadena nacional y las calles por donde pasaba el mandatario se cerraban al

tráfico automotor.

Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988-1994, tuvo que presentar su Informe

de Gobierno en 1990 en el Palacio de Bellas Artes debido a que hubo un incendio en la

Cámara de Diputados.

En 2006 los diputados no permitieron que el presidente Vicente Fox Quezada

(2000-2006), leyera su Informe a modo de protesta, por lo que entregó su informe por

escrito y dijo: “Secretarios, senadores y diputados: en cumplimiento a lo señalado por el

artículo 69 de la Constitución, he asistido a este Congreso de la Unión y hago entrega

del Informe correspondiente al último año de mi gestión. Ante la actitud de un grupo de

legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta

ocasión, me retiro de este recinto”.

La presidenta de la Cámara, Ruth Zavaleta, declinó contestar el Informe del

presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-20012), por lo que éste entregó el

documento al vicepresidente de la Mesa Directiva y fue la última vez que acudió al

Congreso. Tras esto, se eliminó la obligación del Presidente de asistir y se dispuso que

el mandatario podía enviar su informe por escrito con un representante del Ejecutivo

Federal.

Datos curiosos de la historia de nuestro país.