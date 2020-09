Hoy, entusiasta Sagitario, puedes tener noticias acerca de un trabajo que solicitaste y del que casi te habías olvidado. En este tiempo es probable que hayas sabido apreciar mejor lo que ya tienes a diario y ahora te cueste tomar una decisión. No pienses sólo en lo que ganas en el aspecto material, piensa también en tus deseos y en tus sueños. Sobre todo, no actúes por impulso, porque esta tendencia de los últimos días no te beneficia en ningún terreno. Si hoy alguien te hace un comentario sobre algo que no haces bien, tómalo como una enseñanza, no como una crítica o una censura, y no reacciones de una forma airada, orgullosa Sagitario. Sentimentalmente, la vida te tiene preparada una sorpresa, pronto llegará algo muy distinto a lo que has vivido a diario hasta ahora.