Dudo que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra de irse antes de la revocación de mandato prevista para el 2022, sí se organiza una manifestación con más de 100 mil personas en su contra y que en las encuestas no reflejen el apoyo que dice tener en la actualidad, puesto que cada día crece el descontento popular por la política de austeridad que no sólo ha provocado el deceso de casi 77 mil personas en el país, sino también que miles y miles de jefes de familia no tengan trabajo y hayan sacado sus ahorros de las pensiones para sobrevivir durante la pandemia por el coronavirus.

Organizar una manifestación de 100 mil personas en su contra no sería nada difícil por parte de la oposición integrada por el PAN, PRI, MC y PRD, ya que seguramente se unirían para “bajarle los humos”, sobre todo ahora que las necesidades de diversos sectores productivos no fueron tomadas en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) 2021 que se discute en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador tamaulipeco Erasmo González Robledo.

A propósito, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó a las 5 diputadas federales y a los 6 diputados federales de Tamaulipas que gestionen recursos en infraestructura luego de que nuestra entidad no fue tomada en cuenta para este rubro en el PREF 2021, puesto que se requieren más inversiones para la modernización y conservación de las carreteras federales y estatales, además de tener operación los puentes internacionales y los puertos para no dejar de ser competitivo en el rubro de comercio exterior.

El mandatario estatal expresó que el gobierno de López Obrador no es recíproco con los estados que se distinguen por recaudar más impuestos para la federación, pero además no ha repuesto el presupuesto que se ha gastado en atender la crisis del coronavirus en las entidades federativas, como sucede aquí en Tamaulipas que se han erogado 938 millones de pesos.

García Cabeza de Vaca prepara, junto con los demás integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores (Alfego), una controversia constitucional en contra la administración federal ante la nula respuesta que ha tenido en el tema presupuestal para el 2021.

De regreso con el tema acerca de que hay que tomarle la palabra al presidente López Obrador, si bien es cierto que en actualidad sigue con un alto porcentaje de popularidad, no debe olvidar que el apoyo de la sociedad mexicana ha ido bajando en forma paulatina, incluso en diversos sectores de la población se le ha considerado como un mentiroso, como cuando dice que en México “todo esta muy bien” y que ha comenzado la “recuperación de la economía”.

Hay varios hechos que señalan claramente que la sociedad mexicana ya no confía en López Obrador, como se pudo constatar en la venta de los “cachitos” de la Lotería Nacional (Lotenal) para la disque rifa del avión presidencial, ya que no se logró vender los 3 millones de boletos requeridos para reunir los 3 mil millones de pesos, pero además se utilizó dinero público para comprar casi un millón de boletos que se repartieron entre el personal de los hospitales que atienden a los enfermos del coronavirus.

En fin, la oposición tiene la oportunidad de organizarse para que se vaya el presidente López Obrador antes de la revocación de mandato prevista para el 2022, puesto que no les será muy difícil organizar una marcha de 100 mil personas en contra del tabasqueño que día a día va perdiendo credibilidad ante la sociedad mexicana por la crítica situación social y económica que se vive en el país.

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregará hoy la lista de los 12 finalistas, es decir 6 aspirantes a la presidencia y 6 aspirantes a la secretaría general, que pasarán a la segunda encuesta que se realizará en forma abierta del 2 al 8 de octubre para elegir la nueva dirigencia nacional de Morena.

Los 6 aspirantes a la presidencia, (tres mujeres y tres hombres) seguramente serán: Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Adriana Menéndez Romero e Hilda Díaz Caballero, Mario Delgado Carrillo, Porfirio Muñoz Ledo Lazo de la Vega y Gibrán Ramírez Reyes.

Los 6 aspirantes a la secretaria general (tres mujeres y tres hombres) podrían ser: Citlalli Hernández Mora, Carol Arriaga García, Donají Alba Arroyo, Antonio Attoline Murra, Flavio Sosa Villavicencio y Víctor Manuel García Ruiz, sin descartar la posibilidad de que sean designados otros.

No se descarta la posibilidad de que la encuesta sea cancelada ante los constantes ataques y denuncia de múltiples irregularidades, como lo han denunciado varios morenistas, como fue el caso del célebre Alejandro Rojas Díaz Durán, quien renunció a la contienda interna por la dirigencia nacional.

