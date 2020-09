Monterrey, Nuevo León., 26 de Sep. de 2020.- A pesar de que en el trámite del partido el conjunto del Monterrey jugó mejor que la escuadra de Tigres, fue esta última la que obtuvo la victoria en la edición 124 del clásico regio, al ser efectivos en la ofensiva para llevarse los tres puntos al dejar el marcador final 2-0 a su favor.

Los Rayados tuvieron el dominio del encuentro durante los primeros 15 minutos, creando jugadas de peligro en varias ocasiones y teniendo en Aké Loba a uno de los hombres con mayor contactO con el balón, pero sin la contundencia para poder abrir el marcador, también, Maxi Meza y Rogelio Funes Mori tuvieron oportunidades, pero no lograron horadar la portería rival.

Fueron los dirigidos por Ricardo Ferretti quienes con la única jugada de ofensiva que crearon en el primer tiempo, lograron poner el 1-0 en la pizarra al minuto 23, después de que Luis Chaka Rodríguez mandó al área un centro que parecía inofensivo, pero que Leo Fernández impactó con la pierna izquierda para vencer al guardameta Hugo González.

Antonio Mohamed no encontró la forma de descifrar a la escuadra felina y antes del minuto 75 realizó cinco cambios en su once inicial, dándole minutos a Dorlan Pabón, Daniel Parra, Alfonso González, Matías Kranevitter y José Alvarado, quienes no lograron hacer la diferencia para su equipo.

Al minuto 78 apareció Eduardo Vargas, quien había entrado de cambio por Julián Quiñones, para filtrar un balón que aprovechó el uruguayo Nicolás López, que picó el balón ante la salida del guardameta Hugo González para finiquitar la victoria 2-0 para los Tigres.

Con este resultado los de la Universidad Autónoma de Nuevo León subieron al quinto lugar de la clasificación general al llegar a 20 puntos, mientras que los Rayados cayeron al octavo lugar al quedarse con 17 unidades.