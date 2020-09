SAINT-DENIS, FRNCIA, 8 de Sep. de 2020.- Con el debut del adolescente de 17 años Eduardo Camavinga, Francia ganó 4-2 a Croacia, este martes en Saint-Denis en la segunda jornada de la Liga de Naciones, reproduciendo el mismo resultado de hace poco más de dos años en Moscú, en la final del Mundial 2018 que ganaron los Bleus.

Antoine Griezmann (43), Dayot Upamecano (65), Olivier Giroud (77) y el arquero croata Livakovic (45+1), en un tiro de Anthony Martial, dieron el triunfo al equipo local.

Por Croacia marcaron el central Dejan Lovren (17) y Josip Brekalo (55), con un espectacular eslalon en el que regateó a varios defensas franceses.

Para el recuerdo quedará la entrada en juego, en un estadio vacío y en la segunda parte, del centrocampista Camavinga, que con 17 años, 9 meses y 29 días es el primer jugador menor de edad en ser internacional con los Bleus desde hace más de 100 años.

En primer lugar, siento alegría y orgullo por mi familia y por todos los franceses. Es un poco loco, nunca había venido a Clairefontaine (sede de la selección francesa) salvo una vez con la sub-21. Me han recibido bien, he estado cómodo y todo ha salido bien. Para volver tendré que rendir con mi club», señaló Camavinga, nacido en Angola, de padres congoleses, y objetivo de los grandes clubes europeos.

Solo dos jugadores fueron más precoces que la promesa del Rennes: Julien Verbrugghe, internacional a los 16 años y 10 meses en 1906, y Maurice Gasgiger, que debutó con 17 años y 4 meses en 1914.

Al jugador le preguntaron cómo era capaz de mostrarse sereno en el medio del campo: «No tengo ni idea, sinceramente no lo sé, a menudo he jugado con gente más mayor, lo que me ha permitido adquirir cierta madurez».

Camavinga (1,82 m y 68 kg) fue convocado por el seleccionador Didier Deschamps en sustitución de un peso pesado como Paul Pogba, que dio positivo en el test del covid-19.