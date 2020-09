Jesucristo es Dios hecho hombre por amor a la humanidad, y es

el Único Redentor, el Único Salvador. Y la salvación significa que este

Dios-hombre vino a invitar a todos a ir al cielo, donde, dice la Biblia,

vamos a ver a Dios cara a cara.

Pero para poder participar de esa vida eterna que consiste en

estar para siempre con Dios. Jesucristo marcó un camino que se

encuentra en el Evangelio, todo creyente debe hacerlo vida, es decir, se

debe de convertir en criterio de vida.

Este domingo la Palabra de Dios escrita en la Biblia que se

proclama en la misa, invita a hacer una reflexión sobre la manera que

se está viviendo, pero también presenta que Dios ofrece la oportunidad

de arrepentirse, de enmendar el camino

En el texto evangélico escrito por san Mateo 21, 28 – 32, el Señor

Jesús presenta una comparación, un padre que tiene dos hijos, “al

primero le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó ya

voy, Señor pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo.

Este respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue”. Y Jesús pregunta

cuál de los dos hizo la voluntad del padre, y le responden: el segundo.

Comparto dos pequeñas reflexiones la luz de este texto: Es

importante que el creyente este al pendiente de la voluntad de Dios

recordando que en la Biblia, la viña significa el mundo. Cuando la

voluntad de Dios, conociéndola, no se cumple es importante

arrepentirse y cumplirla. Porque como dije antes, de eso depende la

participación en la vida eterna. Recordando que Dios no condena, la

persona se condena cuando no cumple la voluntad de Cristo.

Esa misma idea aparece en la primera lectura de la misa de este

domingo tomada del libro del profeta Ezequiel, 18, 25 – 28: “Cuando el

justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere; muere por la

maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo

y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y

se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”.

Es importante recordar que todos somos pecadores, y delante de

Dios lo que importa es reconocer el pecado, volverse a Dios.

Se puede orar con palabras del Salmo 24: “Descúbrenos Señor

tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios

y Salvador tenemos en ti nuestra esperanza”.

Que el buen Padre Dios les fortalezca con su amor y con su luz.

Obispo Antonio González Sánchez