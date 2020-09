México, 08 de Septiembre 2020. La voleibolista mexicana Zayra Orellana se enfoca en la fecha del Tour Mundial de voleibol de playa de Cancún, que se realizará en diciembre, en donde se enfrentarán ante las mejores parejas del circuito para ganar confianza y luchar por el boleto que hará que México regrese a unos Juegos Olímpicos. en la rama femenil.

«La mayoría va a venir porque no hubo tantos eventos y tan poco tiempo que queda para el cierre del ciclo olímpico, es como desaprovechar una oportunidad en la cual nadie quiere estar fuera», explicó.

Zayra hace dupla con Marta Revuelta, ambas reanudaron sus entrenamientos en Mazatlán porque deberán estar listas para enfrentarse a Cuba, Costa Rica, Nicaragua y Puerto Rico en el preolímpico que se disputará en junio de 2021, en Colima.

«Todos los Norcecas del 2020 se cancelaron, todo se movió, nos afectó porque yo me sentía ya en ritmo, me sentía con más fuerza. Entonces es otra vez tomar ese ritmo y empezar desde Cancún como si este año no hubiera pasado, borrón y cuenta nueva», dijo.

La última vez que México tuvo representación fue en Beijing 2008 en donde Mayra García y Bibiana Candelas acumularon una victoria y tres derrotas.

«Qué más motivación que estar jugando por un pase olímpico y estarlo jugando en tu casa donde la gente te va apoyar, te va a motivar, va a presionar al contrario para que le griten muy fuerte».

«Voy a hacer lo posible para pasar de grupo, ya después de ahí lo que viene de ahí es ganancia, ir enfocadas en que paso a pasito», recalcó.