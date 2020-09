El agua sigue siendo el objeto más preciado

del planeta, pues todas las formas de vida que

existen la requieren para seguir aquí.

Por eso es preocupante que varias presas del

estado estén a punto de secarse o tienen bajo

nivel, pues si no llueve en los meses venideros

la situación se tornará grave.

La presa internacional “Falcón” en el

municipio de Guerrero registra el más bajo nivel

de su historia, porque no ha recibido el agua de

Chihuahua que le corresponde, y en condiciones

similares están la presa “Las Blancas” en Mier,

“Pedro José Méndez” en Hidalgo,, “República

Española” en Aldama, y “Emilio Portes Gil” en

Xicoténcatl.

Las que si tienen suficiente y algunos dicen

que hasta “para dar y prestar” son la “Marte R.

Gómez” en Camargo, “Vicente Guerrero” en

Padilla, “Ramiro Caballero” en Mante, y el

Sistema Lacunario de Tampico que abarca la

zona conurbada, según los reportes de

CONAGUA a través de los medios de

comunicación.

La escasez del vital liquido la padecen los

productores del campo, pero si se hiciera

crítica la situación empezaría a faltar el agua

para el consumo humano.

Y es que solo se valora realmente el agua

cuando no se tiene, y de ahí las fabulas y

anécdotas de quienes en el desierto llevan

dinero, joyas, tesoros, etc., pero con todo ello

no pueden comprar un litro de agua para

subsistir, porque ahí el agua adquiere un valor

incalculable y quienes logran tenerlo no lo

venden a ningún precio porque saben que de

ella depende su vida.

Ojalá que en septiembre y octubre llueva en

Tamaulipas porque será una preocupación

menos para sus habitantes, hoy preocupados

por la pandemia de coronavirus y la crisis

económica que trajo aparejada.

En otro orden y tras la visita del Presidente

Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas y

de los elogios que destino a la alcaldesa de

Reynosa Maki Ortiz, no son pocos los que

aseguran que será candidata a la diputación

federal por el partido guinda.

bladijoch@hotmail.com