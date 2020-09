ciudad de Mexico, 3/sep/20

El actor Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, anunció que su esposa Lauren Hashian, sus dos hijas y él mismo dieron positivo por la enfermedad del coronavirus (covid-19) pero se han recuperado.

“Mi esposa y mis dos niñas y yo dimos positivo por covid-19”, menciona el protagonista de Un espía y medio y Hobbs and Shaw en un video: “Puedo decirles que esto ha sido una de las cosas más complicadas que hemos soportado como familia… Dar positivo a covid-19 es muy diferente a una asquerosa lesión o fractura. La razón por la que me siento diferente es porque mi principal prioridad es proteger a mi familia… Quisiera sólo ser yo el que diera positivo, pero es mi familia completa”, reveló.

Hace apenas un par de días, en entrevista, Excélsior publicó:

Consagrado como una de las cinco estrellas con más seguidores de Instagram con casi 200 millones de followers, Dwayne Johnson supera incluso a las Kardashian, Lionel Messi, Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Katy Perry y Beyoncé. Aprovechando los medios sociales para enfrentar al mismísimo presidente Trump, cuestionando el liderazgo por la pandemia, también se destacan los divertidos posteos desde el gimnasio personal o un simpático video donde le canta a su hija Tiana la canción que él mismo interpretó en el dibujo animado Moana, aunque ella no le crea que él es la verdadera voz de Maui.

Lo que muy pocos saben es que detrás de los repetidos brindis con tequila, desde Instagram, se esconde la verdadera razón: él es el realmente el dueño del nuevo tequila Teremana, que desde Jalisco, México, importa especialmente a Hollywood, respetando la tradición latina con sus propias raíces de Samoa.

¿Siendo el dueño de un tequila tan mexicano como Teremana… qué tan bueno es tu español?

Hablo muy ‘pequito’.

¿Aprendiste malas palabras también?

(Riendo) ¿Sabes lo más gracioso que me pasó? En un tiempo yo estaba casado con una mujer cubana (Dany García) que conocí en Miami. Y una de las primeras palabras que aprendí fue “besito”. Hoy conozco bien la palabra besito, pero cuando recién la había aprendido pensé que se decía pusito (risas). Y me la pasaba diciendo al público “Give me some pusito”, hasta que alguien me corrigió y yo me morí de vergüenza.

¿El nombre de Teremana tiene algún significado en particular?

Es una combinación de algo tan importante como la primera palabra, que viene de tierra, por la tierra mexicana y la segunda parte del nombre es el espíritu de la polinesia que nos guía, mana. Es decir que Teremana significa espíritu de la tierra.

En Instagram conservas el apodo @TheRock con el que fuiste campeón de lucha libre, pero en el cine sólo apareces con el nombre de Dwayne Johnson. ¿Por qué no seguiste usando el nombre The Rock en el cine?

Simplemente, pensé que Dwayne The Rock Johnson era demasiado largo para que lo tengas que escribir todo el tiempo y lo recorté (ríe). No, la verdad es que quise usar ni nombre verdadero en una progresión natural. Con La momia regresa y El rey Escorpión, tampoco quise decir “de ahora en adelante me retiro de la lucha libre y sólo quiero ser el actor Dwayne Johnson”. Quise ir generando el cambio.

¿Quiere decir que no vas a usar nunca más el nombre The Rock en el cine?

Tal cual. En cine sólo figuro en los títulos como Dwayne Johnson. Pero Rock sigue siendo mi apodo y la gente todavía me reconoce así.

¿La fama se interpone hasta cierto punto en la normalidad de tu estilo de vida?

Es el único lado malo de la fama. Hoy no puedo hacer nada sin programarlo antes, como mandar un equipo de seguridad por adelantado a un restaurante, un hotel o hasta el aeropuerto, cosas así. Es lo único malo, porque el anonimato desaparece por completo en una posición como la mía. Pero tampoco me quejo. Tengo una vida muy buena, estoy muy feliz. Mira: Cuando tenía 14 años me desalojaron de mi apartamento, porque no podía pagar la renta. Y si después de haber vivido momentos así, hoy no puedo ir a ningún lado sólo porque la gente me reconoce, me parece maravilloso. No tengo ningún problema en ese sentido.