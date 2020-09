México, 01 de Septiembre 2020. Andy Ruiz vuelve a estar envuelto en otra polémica fuera del ring tras unos dimes y diretes con Dillian Whyte. El originario de Jamaica no se guardó nada tras una serie de publicaciones del peso completo mexicano, en los que le pidió a Whyte que «dejara de hacerse la víctima» tras su caída.

Stop playing the “victim” card bro… — AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) August 28, 2020

Whyte le dio con todo a Ruiz a través de una entrevista con una declaración en tono de burla por el peso del boxeador mexicano.

«Andy Ruiz está contento de no tener que pelear conmigo. Está contento de que la única batalla que tiene ahora es solo contra la diabetes. Ya no estoy con él, está contento. La diabetes la puede vencer, pero no puede vencerme a mí», le dirigió al Destroyer.

El pleito se derivó por una publicación del ex campeón de la división mediante su cuenta de Twitter. Además de cuestionarlo por la manera en que insulta a sus rivales. Recordar que Dillian perdió la oportunidad de ser campeón interino después de que Povetkin lo noqueara en el quinto round el pasado 22 de agosto.