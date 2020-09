Cd. de México, 7 de Sep. de 2020.- Con la participación de Olga Nacori López Hernández, Gloria Higuera Martínez y Rodolfo González Valderrama, se llevó a cabo la edición de «Dialogando por Tamaulipas», foro que sirve como espacio de interacción en donde la sociedad tamaulipeca conversa sobre los temas de interés y escucha propuestas de expertos.

El tema fue “Equidad de Género: la participación de la mujer en la sociedad”; en la primera ponencia a cargo de Rodolfo González, abordó cuales son las mejores políticas públicas para la igualdad de género, destacó que la equidad es de gran importancia en materia de derechos humanos, de desarrollo económico, social y político.

“Donde no hay equidad de género no se puede hablar de democracia, mucho menos se puede hablar de desarrollo social o de crecimiento económico”, refirió el Director de Radio, Televisión y Cinematograía, del gobierno central.

Entre las cifras que compartió destaca que las mujeres ganan un 42% menos que los hombres en Tamaulipas, 52.6% de las mujeres ganan menos de un salario mínimo y de cada 100 trabajadores sin paga 67 son mujeres.

Olga Nacori López Hernández compartió un diagnóstico de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Tamaulipas, donde compartió que sí bien, la entidad está por encima de la media nacional en el Índice de Desarrollo Humano, gracias a la maquila en la frontera norte y PEMEX en el sur, en el rubro de Índice de Desigualdad de género, Tamaulipas dejó de registrar avances desde el 2012, por lo que, se desconoce que ha sucedido de ese año a la fecha.

En materia ocupacional destacó que mientras la mujer destina 58 horas semanales a trabajos del hogar, los varones solo destinan 38 horas, habló de grandes brechas en el acceso a los puestos de poder por ejemplo en el Poder Judicial, de cada 100 juzgadores 65 son hombres, mientras que solo hay 34 juezas por cada 100 juzgadores, sostuvo que hay una mejor proporción entre Alcaldes y legisladores y que la mujer se siente más insegura en la desventaja para recibir un salario, conseguir un empleo o ser candidata.

La ponencia de Gloria Higuera Martínez, se tituló: ¿Cómo navegar en un mundo machista y no morir en el intento? Destacó que pese a todas las vicisitudes que se presenten en la vida laboral la mayor debilidad será también la mayor fortaleza pues al final resistirán porque son mujeres, no se darán por vencidas porque son mujeres, persistirán porque son mujeres, llorarán de coraje muchas veces y se secaran las lágrimas y volverán a la batalla, porque son mujeres y que poco a poco su persistencia de mujeres irá cambiando las cosas.

En la fórmula de lo que funciona para no morir en el intento enlistó: que el desenvolvimiento laboral debe ser impecable, se debe exigir respeto hacia el trabajo propio y ofrecerlo a cambio, valorar lo que otros no valorarán, elegir las batallas y diferenciar de las que se deben hacer en lo individual y en lo colectivo, ser congruentes y no utilizar los prejuicios a favor, defender las ideas propias, posturas y vivir la vida que se ha elegido y se pague el precio.

Dialogando por Tamaulipas tuvo a la sociedad tamaulipeca de más de 21 municipios atentos a las ponencias e interactuando a través de sus comentarios y preguntas, lo que cada domingo enriquece el acervo comunitario.