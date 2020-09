Por Víctor Molina

El tener otras proyecciones y deseos de participar en otros frentes aportando todo su conocimiento, trabajo y esfuerzo para que en México se empiece a generar una nueva generación de jóvenes políticos, fue de las causas que determino para dejar las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Así lo expreso Tomas Gloria Requena, ex Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, y dice que su integración a las filas del Partido Verde Ecologista de México es para buscar que en este país se empiece a crear una nueva generación de jóvenes políticos y que verdaderamente sea la oportunidad para cambiar a este país y poder enrutarlo de la mejor manera.

«Tengo otras proyecciones, tengo deseos de participar en otros frentes y bueno voy aportar todo mi conocimiento, mi trabajo. Esa es mi chamba ya después veremos si hay una candidatura o no», refirió.

En la política, añade, los puestos no se heredan, ni se comprometen u otorgan, se ganan con el trabajo , » eso lo sabemos todo los que participamos».

De igual manera dijo respetar mucho las apreciaciones y las visiones de sus amigos y enemigos, aunque hay muchas personas que no esta de acuerdo con su salida del PRI para integrarse al PVEM, dejando en claro que no vive de la gente que este de acuerdo, » yo vivo de mi trabajo y si me están dando una oportunidad de desarrollar mi potencial, pues la voy aprovechar».

Dice que no hizo un cambio drástico de partido porque se va a uno pequeño, recordó que tenía un ofrecimiento de otra organización política más grande para irse a operar cosas, pero no lo hizo, pues desea impulsar una nueva generación de jóvenes con una visión diferente de la política.