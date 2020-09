Secretaría de Salud/

vive guerra intestina/

la metralla no termina/

y eso causa inquietud…

Que Molina ya se vaya/

petición va aumentando/

Salud va convulsionando/

¿tirará Gloria la toalla…?

Con los “bolsillos rotos”, en medio de una pandemia mundial —por el Covid-19— y recibiendo metralla de diversas trincheras, la Secretaría de Salud de Tamaulipas camina a tropezones.

Al interior de la Dependencia, encargada de la salud pública, los “tironeos” por hacerse del poder formal y del poder tras el trono es el condimento diario.

Las “descobijadas” que se dan unos a otros, entre los grupos que viven al interior, ha permitido saber una serie de chapuzas y atracos que se dan para engordar los bolsillos de unos cuantos.

Un mal que están padeciendo quienes tramitaron su jubilación en el Sector Salud, es el tortuguismo para el pago del finiquito. La realidad es lapidaria: “no hay dinero para pagar”, les responden.

El “bisnes” en los juicios laborales, ha sido otra de las chapuzas que entre los mismos grupos se han desnudado ante la Opinión Pública, exhibiendo el comercio de estos trámites, que se aceleran o frenan a cambio de un suculento moche.

El tráfico de influencias y el comercio de las plazas, son renglones torcidos que evidencian que la Dependencia, a cargo de GLORIA MOLINA GAMBOA, sigue padeciendo un cáncer que lejos de extirpar sus ramificaciones crecen y se multiplican.

La pandemia del Covid-19, potenció y —además— desnudó todos los males que la Secretaría de Salud de Tamaulipas trataba de ocultar encerrándose a piedra y lodo.

Todos los días personal de salud se infecta del Covid-19; todos los días el número de contagios aumenta, al igual que las cifras de defunciones y aunque la Dependencia todavía no está rebasada, sí se perfila a ello.

En medio de esta lacerante, incómoda y hasta insoportable realidad, la Secretaría de Salud sufre una guerra intestina, pero también una metralla desde las trincheras sindicales.

La Sección 51, a cargo del oportunista ADOLFO SIERRA MEDINA, también busca meter presión a la Secretaría de Salud, con la experiencia que le ha permitido desarrollar un agudo olfato para oler en dónde está el negocio.

El Secretario General del gremio de salud en la entidad, sabe que la titular de la dependencia, MOLINA GAMBOA, ya está muy desgastada, al igual que sus cuadros más cercanos. Por ello mete presión, puja y puja, para acelerar la salida de la dama.

Entre el Sindicato y el resto de los grupos antagónicos a MOLINA, la presión aumenta día con día. Súmele a lo anterior el tortuguismo del Gobierno federal para hacer llegar recursos extraordinarios para paliar la pandemia.

Lo anterior es apenas una minúscula parte de un rosario de males que sufre la Secretaría de Salud de Tamaulipas y para lo cual, hasta el momento, no se ha encontrado la cura… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Una cosa es tener el cargo de titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y otra cosa muy distinta realmente dar las órdenes finales en esa Dependencia… De boca en boca se comenta que GLORIA MOLINA GAMBOA es la que firma los cheques, la que sale a cuadro y la encargada de recibir las dagas mediáticas; no se puede quejar a pesar de la “incomodidad” en que se encuentra y más en medio de esta pandemia… Sabía las reglas del juego, pero nunca pensó que la intensidad de la metralla llegaría a niveles insoportable… ¡Ay nanita!

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, busca poner freno a la “exprimidera de bolsillos” en que se ha convertido la cuota escolar en los planteles tamaulipecos… Cuentan que cuentan que se pretende que aquellos padres de familia que comprueben que no tienen ingresos para hacer frente a la cuota escolar, no se vean “extorsionados” por los directores o directoras de escuela de no entregar documentos o dar educación a sus hijos si no se mochan… ¡Aplausos!

++CUENTAN QUE… El segundo (des)informe de Gobierno del alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, ha causado mucha expectativa entre la población, pues la mayor parte se pregunta: ¿Qué va a informar…?… Cuentan que cuentan que lo “más sano” sería que se pusiera a bailar, pues por lo menos eso es más entretenido que escuchar mentiras… También cuentan que su informe no puede durar más de un minuto, pues no ha hecho nada… ¡Qué-o-g-t!

++CUENTAN QUE… El que anda bien “engallado” es el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, pues asegura que en aquella esquina tamaulipeca nomás sus chicharrones truenan y que para el 2021 seguirá siendo el “Mero-Mero” de la tierra de Rigo Tovar… Cuentan que cuentan que si alguien espera una sorpresa se quedará con las ganas, porque el Movimiento de Regeneración Nacional llegó para quedarse con el Municipio… ¡Sacarrácatela!

++CUENTAN QUE… Quien anda demasiado risueño es el aspirante a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, pues apenas hacía unas cuantas semanas se le daba “por muerto” y ahora está más vivito y hasta coleando… Cuentan que cuenta que independientemente de cómo le vaya en las próximas elecciones de su partido, ALEJANDRO seguirá abasteciendo de metralla a los cañones mediáticos que apuntan a Tamaulipas… ¡qué bárbaro!

