En la columna anterior apreciamos que ocho de cada diez mexicanos (78.2%). mantienen contacto

con su familia a través de mensajes de texto, teléfonos móviles y dispositivos de internet.

Además que son los jóvenes los que mayormente utilizan esos medios de comunicación para con

su familia en un 86.4%. y que existe una gran diferencia con las personas de 51 años y más, éstos

sólo los utilizan en un 61%.

El día de hoy observaremos si hay una diferencia sustancial entre hombres y mujeres a la hora de

establecer contacto con la familia o amigos cercanos.

Recordando la pregunta que aplicó el IMO a 1,400 ciudadanos en hogares “cara a cara”: Piense

ahora en su contacto con todos los miembros de su familia y amigos cercanos. ¿Cuánto de ese

contacto es a través de mensajes de texto, teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación

que usen internet?”.

Las respuestas de las mujeres fueron las siguientes: 1- Todo o casi todo 21.2%; 2- La mayor parte

35.7%; 3- Alrededor de la mitad 19.6%; 4- Algo de eso 8.2%; 5- Ninguno o casi nada de eso 9.1%; 6-

No uso ninguno de esos dispositivos 4.7%; 7- No puedo elegir 1.4%; 8- No contestó 0.1%.

Y los hombres respondieron: 1- Todo o casi todo 20.1%; 2- La mayor parte 40.8%; 3- Alrededor de

la mitad 19.3%; 4- Algo de eso 8.6%; 5- Ninguno o casi nada de eso 6.1%; 6- No uso ninguno de

esos dispositivos 3.9%; 7- No puedo elegir 1.2%; 8- No contestó 0.0%.

Si se suman los resultados de “Todo o casi todo” más “La mayor parte” y “Alrededor de la mitad”,

en el caso de las mujeres obtenemos 76.5%; los hombres suman 80.2%. es decir que son los

hombres los que privilegian el tipo de contacto virtual con la familia para mantener comunicación

con ella, la mujer lo hace en menor porcentaje.

Quizás el hombre tiene mayormente ese tipo de comunicación porque pasa menor tiempo con en

casa con su familia, caso contrario la mujer, quien por lo general está más a la expectativa de sus

seres queridos y amigos cercanos.

Ahora con lo de la pandemia lo vemos más reflejado con las tareas y las clases virtuales de los

hijos, donde es la mujer la que está más involucrada que el hombre.

En otras palabras, para un mismo tema las diferencias de opinión se dan en cuanto a género y de

acuerdo a la edad de la persona. Los gustos y las necesidades son diferentes.

La encuesta se realizó en los 32 estados que conforman la República Mexicana, de manera

anónima a las personas que tienen credencial para votar vigente.

La mejor opinión es la suya, saludos.

El Instituto de Mercadotecnia y Opinión es una agencia encuestadora mexicana independiente,

representa a México en el ISSP (Programa Internacional de Encuestas Sociales) y pertenece a la

Asociación Mundial de Investigación de la Opinión Pública WAPOR.