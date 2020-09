México, 26 de Septiembre 2020. Conor McGregor está de vuelta. El luchador de artes marciales mixtas dio a conocer este viernes en las redes sociales que peleará próximamente contra el filipíno Manny Pacquiao en algún lugar de Oriente Medio a finales de diciembre o principios de enero.

Esta sería la segunda experiencia de ‘The Notorious’ en el mundo del boxeo profesional tras su histórico combate frente a Floyd Mayweather Jr. en agosto de 2017, cuando perdió en el décimo round por nocaut técnico.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020