Cd. De México, 06 de Septiembre del 2020.-Los huevos son tan versátiles que siempre los tenemos a mano en la nevera para las comidas de última hora. El problema de que sean un elemento básico de la nevera es que a veces se nos olvida ese cartón que compramos hace semanas. A nadie le gusta un huevo podrido, pero hay un truco muy sencillo que te dirá si el huevo se puede comer o no.

Antes que nada, verifica el lote y la fecha de vencimiento en el cartón de huevos. Como muchos alimentos, la caducidad de los huevos dice más sobre cuándo saben mejor que de cuándo podrían enfermarte.

Las fechas en los cartones son necesarias y útiles, pero que un huevo esté pasado de fecha no significa que debas tirarlo. Si no está seguro de si un huevo se puede comer o no es seguro, prueba a hacer lo siguiente:

Llena un bol con agua fría y mete el huevo dentro. Si se hunde hasta el fondo, está bien. Si se hunde, pero se mantiene recto, también está bien, pero no por mucho tiempo: tienes que cocinarlo pronto. Si flota, tíralo. Los huevos viejos habrá perdido mucho líquido de su interior al evaporarse a través de su cáscara porosa, por lo que flotan en lugar de hundirse.

Lo mejor de todo es que no tendrás que romper la cáscara para saber si comerte ese huevo es seguro. Y este método solo te llevará un minuto.