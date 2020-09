Caminito a la escuela/

en modalidad virtual;/

que no falle la señal,/

la pantalla se congela…

Pandemia ha desnudado/

deficiencia educativa,/

es alta la perspectiva/

pero pobre el resultado…

El tema de la presente columna no busca, en lo absoluto, demeritar el enorme y valioso esfuerzo que miles de docentes y autoridades educativas realizan a diario para sacar adelante este ciclo escolar.

En medio de una crisis sanitaria sin presente en la vida moderna del país y golpeados por una aguda crisis económica que está perfilada se agrave con el paso de los días, el histórico ciclo escolar camina a “su paso”.

Alumnos y docentes se están enfrentando a demasiadas limitantes: fallas del internet, es decir la conectividad; fallas en el equipo de cómputo o gadget (celulares, tabletas); incluso algo muy elemental como es la falla en el suministro de la energía eléctrica.

En el caso de los maestros ya se identificó a dos grupos: (1) el de los jóvenes (y no tan jóvenes) docentes que le “inteligen” a toda la tecnología, incluido el uso de las plataformas y que adornan sus clases con todo tipo de soporte visual y… (2) los docentes que en las redes sociales y tecnologías de la internet son completamente analfabetas.

En la Capital de Tamaulipas, en algunas escuelas públicas, principalmente de Secundaria, hay algunas materias que no se han impartido porque los encargados de hacerlo simplemente no pueden con las “nuevas tecnologías”.

Hay casos extremos en donde el docente no sabe ni encender una computadora, por lo que se torna casi imposible que pueda impartir una materia de forma virtual a través de plataformas como Zoom o Meet, por citar dos de las más sonadas.

En el caso de los estudiantes, la situación se torna peculiar porque hay aquéllos que tienen “todo” para hacerle frente a las clases virtuales; equipos de última generación son puestos en sus manos, pero se topan con un deficiente servicio de internet.

Otros, con equipos “medianamente” buenos, también se topan con que en la zona desde donde se imparte la clase, que generalmente es la casa de su profesor(a), la conectividad “cojea” o sufre de tortuguismo.

México cuenta con poco más de dos mil 500 municipios, algunos completamente urbanos y cosmopolitas, mientras que otros además de ser rurales, se ubican en zonas de complicado acceso.

En esos municipios rurales, donde el agua escasea, la luz es “un lujo”, la conectividad no está en el diccionario colectivo —no hay internet pues— y la señal televisiva no llega, nuestros estudiantes tienen la encrucijada de: ¿comer o estudiar…?

Dicen que querer es poder, pero la realidad indica que no se puede enviar un soldado a combatir la guerra sin fusil. Lo mismo sucede con nuestros estudiantes: ¿cómo ponerlos a estudiar cuando tienen todo en contra y además son menores de edad?

La cruda realidad evidencia algo muy grave. Con las clases presenciales muchos de nuestros estudiantes tenían acceso al primer alimento a través del programa Desayunos Escolares.

Hoy ese beneficio no existe por la pandemia y tampoco hay escuela presencial, por lo que al menos durante el presente ciclo escolar, muchos padres de familia, junto con sus hijos, analizan la siguiente pregunta: ¿comer o estudiar…?

De ahí que en muchas zonas rurales al igual que en las periferias de las zonas urbanas, miles de niños están abandonando esta nueva modalidad educativa —la virtual— para acompañar a sus padres a “la labor” o a otras actividades que generen los pesos y centavos para comer.

Esos padres de familia y sus hijos, deberán esperar que la pandemia pase, que una vacuna se encuentre y que las clases presenciales se activen, para entrar con todo a la enseñanza desde las aulas.

Lamentablemente la pandemia del coronavirus abrirá todavía más la brecha de la desigualdad en México a través de la educación. Pero también desnudará diversos sectores de la comunidad estudiantil.

Esos sectores serían: (1) Los que tienen todo y lo pueden solos (2) los que tienen “todo”, pero requieren ayuda de sus padres (3) los que no tienen nada (4) los que quieren y no pueden (5) los que pueden y no quieren… y (6) los que deben decidir entre ¿comer y estudiar…?

La autoridad educativa de México, entiéndase la Secretaría de Educación Pública, deberá sacar una valiosa enseñanza en medio de esta crisis, sobre todo porque las realidades aquí presentadas y otras más que se quedaron en el tintero, no se pueden ocultar cerrando los ojos.

La pandemia del coronavirus nos agarró a todos por sorpresa, pero en países como México, con una grande y añeja desigualdad, el presente ciclo escolar será aprovechado por muy pocos y para el resto se convertirá en una pérdida o en un simple trámite… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El que no tuvo “piedad” del alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, fue el regidor priista, JOSÉ BENITES RODRÍGUEZ, pues entre las “cosas dulces” que dijo del Presidente Municipal, fue que le quedó demasiado grande el cargo… Cuentan que cuentan que el regidor BENITES asegura que las cifras del segundo (des)informe de XICO fue maquillado con cuentas fantasiosas que no corresponden a la realidad… ¡Aywey!

++CUENTAN QUE… Otro que también se le fue a la “yugular” al Alcalde de Victoria, fue el ahora síndico independiente, LUIS TORRE ALIYÁN, quien motivado por sus deseos de hacerse de una candidatura, la que sea, por el partido que sea, un día sí y otro también le tupe metralla mediática a XICO, acusándolo de “estar desconectado de la realidad” … Cuentan que cuentan que en una oficina muy importante del Palacio Municipal, se comenta que TORRE ALIYÁN no debe olvidar que si el Alcalde “cae” al fondo del mar lo jalará con él, pues tanto “pecó quien mató la vaca como quien le agarró la pata” y el saqueo al Ayuntamiento de Victoria comenzó desde el 2018… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Después de la cruda realidad que significó el rechazo generalizado de la población de Victoria hacia el alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, por su “maquillado” Informe, un personaje muy “cercano a él” ya está presentando síntomas de estrés al dimensionar lo que podría venir en este último año de saqueo, perdón, de (des)gobierno… Cuentan que cuentan que el tesorero municipal, ALFREDO PEÑA, ya “vivió su momento” y después de la borrachera presupuestal le va a tocar sufrir la terrible cruda, pues no hay lana, hay mucho pasivo y una irritación social que no depara nada bueno; y además con el “corazón roto” … ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… Causaron mucha sorpresa y revuelo los comentarios del presidente del Comité Directivo Municipal en Victoria, de Movimiento Ciudadano, GONZALO LAN ZAMBRANO, de que su partido cerró sus puertas a “los mismos payasos de siempre”… Cuentan que cuentan que LAN ZAMBRANO escupió al cielo cuando habla de “payasos”, pues su patrón, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, es el campeón de las “payasadas”, tan es así que se ganó el mote de “muchacho alegre”, desde que vendía los movimientos en el Partido Acción Nacional y después, con escoba en mano, se mordió muchas veces la lengua cuando aseguraba que iba a barrer la corrupción tras defender que “la corrupción somos todos” … hablando de payasos… ¡Ay ojón!

Hasta mañana…

