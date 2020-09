Ciudad Victoria, Tamaulipas (02 de Septiembre del 2020) Ciudadanos han mostrado descontento con COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable Alcantarillado) ya que el Fraccionamiento San José se encuentra sin el suministro del agua potable, a pesar de las numerosas veces que han hecho el reporte, COMPAPA no ha dado alguna respuesta o solución.

No solo ocurre en este fraccionamiento, también ocurre en otros, como en Villa Oriente que tiene un mes sin el suministro; por el momento no se sabe cuál es el motivo por el cual no haya agua en estos sectores, vecinos reportan que se han comunicado a las instalaciones de COMAPA pero solamente les recibe el mensaje de la contestadora.

También reportan vecinos que carecen del suministro y tienen que recurrir a comprar el agua que se distribuye mediante pipas “nos cobran 150 pesos por tinaco y a la semana gastamos entre 450 a 600 pesos, pero el recibo sigue llegando” comentó una ciudadana afectada. La ciudad ha estado en crisis por la falta de agua como entre otras situaciones que hemos estado viviendo, los ciudadanos esperan una respuesta inmediata a este problema.