Cd. De México, 09 de Septiembre del 2020.-La película Karate Kid fue todo un éxito durante la década de los 80, fue así que se crearon dos películas más en torno a Daniel LaRusso, personaje interpretado por Ralph Macchio. Sin embargo, también en Karate Kid apareció Johnny Lawrence, el enemigo de Daniel-San.

El personaje de Johnny Lawrence fue interpretado por William Zabka, quien dio vida al enemigo de Daniel-San. Sin duda, este papel logró catapultar la carrera de William. A continuación, te contamos qué fue del actor tras participar en la película.

William Zabka tuvo su primera oportunidad de trabajar en el cine en Karate Kid en 1984, un año más tarde apareció en Just One of the Guys, pero en 1986 retomó de nueva cuenta su papel de Johnny Lawrence en Karate Kid II, sin embargo, sólo apareció al principio del filme.

Después de más de 30 años del estreno de Karate Kid, el actor ha vuelto a interpretar a este personaje, todo gracias a la serie Cobra Kai, la cual se estrenó a través de YouTube en el 2018.

En esta serie, Johnny se reencuentra con Daniel-San, ambos personajes han formado una familia. Por su parte, Lawrence ha reabierto el dojo Cobra Kai, en el cual aprendió karate durante su juventud.

Cobra Kai cuenta con dos temporadas las cuales han sido añadidas al catálogo de Netflix, y hay buenas noticias para los fans de la historia de Karate Kid, se espera que en el 2021 se estrene una tercera temporada en donde podremos ver cómo Johnny volverá a complicarle la vida a Daniel-San.