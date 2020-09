Guadalajara, Jalisco, 26 de Sep. de 2020.- Las Chivas aprovecharon la superioridad numérica para componer el camino y llevarse la victoria 2-1 frente al Mazatlán, que se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Mario Osuna al 31’.

Con este resultado, el Rebaño asciende a 18 minutos, mientras que Mazatlán se queda en 10.

Pese a los rumores que sitúan a Sebastián Sosa en la órbita del Independiente de Argentina, el técnico del Mazatlán, Juan Francisco Palencia, apostó por el uruguayo para iniciar como titular ante el cuadro tapatío.

Con tres minutos en el reloj, Mazatlán dio la campanada para adelantarse en el marcador, a través de una jugada de táctica fija. El chileno Nicolás Díaz aprovechó un rebote de Raúl Gudiño, y en el contrarremate adelantó a los visitantes.

La igualdad para el Rebaño Sagrado no tardó en llegar, luego del cobro de un tiro de esquina con Jesús Molina, que remató de palomita al 13’.

El VAR nuevamente se hizo presente para Chivas. Mario Osuna cometió mano dentro del área y la pena máxima fue sancionada. El jugador de Mazatlán fue expulsado por hacerse acreedor a su segunda tarjeta amarilla. Al 32’, José Juan Macías cobró de buena manera la pena máxima y puso arriba en el marcador al Guadalajara.

No conforme con marcar el segundo tanto Chivas, José Juan Macías seguía mostrándose ambicioso y dejó escapar dos ocasiones claras de gol. La primera opción se presentó al 48’ cuando se plantó ante el guardameta Sebastián Sosa, pero estrelló su remate en la humanidad del charrúa y 13 minutos más tarde (61’), dejó escapar una clara posibilidad con un remate de cabeza que no alcanzó a conectar correctamente.

La polémica no faltó, pues el silbante Adonai Escobedo, no se atrevió a sancionar un penal tras una falta del chileno Gonzalo Jara, al ’73, tras la revisión de la jugada en el VAR, el nazareno decidió no marcar la pena máxima.

En su próximo duelo, Chivas visitará a Xolos. Por su parte, Mazatlán hará lo mismo con el León.