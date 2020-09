Estados Unidos, 05 de Septiembre 2020. El atacante mexicano Javier Hernández no podrá ver acción este fin de semana con LA Galaxy en su duelo ante Los Angeles FC, debido a que aún no se ha recuperado del todo de su lesión sufrida en julio pasado.

En conferencia de prensa previo al Clásico del Tráfico, el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto mencionó que el Chicharito va en franca mejoría de su lesión, generada en el MLSIsBack, sin embargo no estará listo para poder ver minutos el fin de semana.

«Entrenó muy bien hoy en cancha, la siguiente semana ya se integrará por completo al parejo del grupo, pero no está listo para el domingo. Ayer igual, está casi sin dolor pero no ha entrenado con el equipo, no nos da el tiempo para meterlo unos minutos hacia el final (ante LAFC) porque le falta esa última parte», declaró el timonel.

Ambas escuadras llegan tras cosechar victorias importantes que los tienen en la parte alta de la Conferencia Oeste de la MLS. El Galaxy viene de vencer 2-3 al Portland Timbers, mientras que LAFC goleó en casa 5-1 al San Jose Earthquakes.