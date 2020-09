Este 2020 ha bofeteado al mundo con la experiencia de la Pandemia del COVID-19

que deja huella, no solo en la salud pública, sino en contextos como la economía, la

educación, la producción, la psicología social e individual, en la política y en la nueva

forma de vivir, etc.

A los vecinos gringos el actuar de su presidente les ha afectado significativamente,

cuando ocupan desde hace varias semanas el primer lugar en contagios y muertes en el

mundo, pero la terquedad presidencial de Donald Trump, sigue abriendo zanja entre la

población no solo por la política contra el COVID, sino por el vandalismo policiaco contra

cierta población y su lengua viperina contra enemigos reales o imaginarios de su país y mas

allá de su frontera.

‘En México no se cantan mal las rancheras’ porque vemos problemas muy similares

al de los vecinos, cuando los especialistas en salud pública se quejan de lo mal llevado de la

Pandemia por autoridades sanitarias, presididas por el Ejecutivo Federal.

En este sentido el odio de raza que vive EU, no es tan diferente como el que viven los

AMLOVER contra los militantes de FRENAAA, que finalmente llegaron a su objetivo:

establecerse en el Zócalo para que, desde ahí, sigan exigiendo la renuncia presidencial.

Muchos son los problemas que tiene México como nación, aunque se incrementan

con los provocados desde el Palacio Nacional, pues desde esa tribuna abierta al presidente,

continúa dividiendo a la población entre quienes no votaron por él, aunque finalmente

aceptaron los resultados del INE y los que le llevaron al Palacio Nacional.

Lamentable pero real, falsas acusaciones judiciales, encarcelamientos, congelamiento

de cuentas bancarias, difamaciones, simulaciones, etc., como aquello de la Consulta

Popular para enjuiciar a los presidentes mexicanos, desde Salinas de Gortari a Peña Nieto

(1988-2018).

En esto de la Consulta Popular, bien sabemos es un principio tricolor, con aquello

Foros donde aparentemente el pueblo proponía, los ciudadanos opinaban… el micrófono

siempre fue para personas identificadas con el Partidazo. En esta ‘nueva normalidad’ los

Foros ahora se llaman consulta.

Para el juicio a los expresidentes, los colaboradores presidenciales no hicieron bien su

tarea cuando no reunieron el número de firmas exigidas por la Ley. Esta falla en el equipo

presidencial obligó al presidente López Obrador, a elaborar su petición propia y entregarla

al Senado de la República que, sin pérdida de tiempo la turnó a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN), como lo marca la ley… solo que el proyecto de resolución no

resultó como lo esperaba por el tabasqueño y sus seguidores.

Este jueves 24, la agencia de noticias Cuarto Oscuro de Isidro Avelar, publicó que el

proyecto que se prepara, en opinión del Ministro Luis María Aguilar, así… simple: ‘es

inconstitucional’.

Aclaro que es un proyecto de respuesta del ministro, estudió el caso y ante el pleno

del resto de los ministros deberá justificar su tesis, misma que será analizada, discutida y

votada en la sesión del próximo jueves 1 de octubre.

La Agencia noticiosa y el periódico digital Animal Político, aseguran que el proyecto

de respuesta señala que “…debe considerarse inconstitucional porque la materia que se

solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los

derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su

protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo

participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.

Seguramente el ministro responsable del proyecto de respuesta consideró que en la

misma exposición de motivos del presidente López no aparecen los hechos reales, solo

suposiciones y por lo tanto “…la consulta popular puede vulnerar la presunción de

inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es

inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede

tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad

en general”.

En opinión de jurista de la SCJN, la consulta viola y restringe derechos humanos

reconocidos en la Constitución. “…no puede someter a la voluntad popular decisiones que

en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías

de protección, lo que en el caso se advierte por las múltiples violaciones constitucionales

que aun en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto

de la consulta popular pretendida, como a continuación se explica”, refiere el ministro.

Finalmente insisto al lector. Esta no es una respuesta final a la petición presidencial.

Técnicamente el resolutivo no está acabado, falta la votación general o del pleno, que

podría aceptarse íntegramente, modificarse o rechazarse. En este caso se turnaría a otro

ministro para un nuevo análisis y un nuevo proyecto. Y otra vez al pleno, hasta que se

apruebe.

No dude de que habrá movimientos populares en esta semana -jueves a jueves- en

uno y otro sentido… Mientras los de FRENAAA, ahora en el Zócalo, siguen esperando

más simpatizantes y mentadas de madre al oído que les gritan los seguidores presidenciales

o las brigadas de choque, que pueden llegar a importunar.