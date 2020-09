CIUDAD DE MÉXICO 29/09/2020.- Billie Eilish anunció que el muy esperado documental, Billie Eilish: The world’s a little blurry, dirigido por el galardonado cineasta RJ Cutler, se estrenará en cines y en Apple TV+ en febrero de 2021.

La artista de Darkroom/Interscope Records, lanzó su revolucionario álbum debut When we all fall asleep, where do we go? en 2019 y ganó el premio a Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Disco del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop en la edición 62 de los Premios Grammy en enero de este año, seguido por su conmovedora interpretación de la canción Yesterday de The Beatles en la edición 92 de Óscar.

Este año Eilish, de 18 años, también lanzó su tema oficial de James Bond, el cual fue aclamado internacionalmente, No time to die para la próxima película de James Bond que se estrenará el 19 de noviembre en México.