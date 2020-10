Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 de Sep. de 2020.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional Edgar Melhem Salinas entregó nombramiento a Arturo

Núñez Ruiz como dirigente del Movimiento Territorial en Tamaulipas,

responsabilidad que deja José Guadalupe Avalos Sánchez, quien ahora pasa como

Coordinador Estatal del Programa de Registro Partidario del CDE del PRI.

A través de la plataforma digital ZOOM fue como el dirigente nacional del MT José

Eduardo Calzada Rovirosa, tomó la protesta estatutaria al nuevo dirigente del

movimiento priista, en nuestra entidad.

En ese marco el presidente estatal del PRI Edgar Melhem Salinas reconoció el

trabajo que realizó José Guadalupe Avalos Sánchez al frente del Movimiento

Territorial y, al mismo tiempo, dio la bienvenida a Arturo Núñez Ruiz, de quien dijo

se incorpora y contribuye a fortalecer la estructura del Partido Revolucionario

Institucional.

“Decirles que en el PRI estamos avanzando frente a un proceso electoral que está

en marcha por eso es importante que todos los sectores y organizaciones priistas,

como al que hoy se suma el nuevo dirigente del MT, redoblemos el paso, cerramos

filas para trabajar en unidad y organizados para estar listo para proponer las mejores

candidatas y candidatos para recuperar espacios electorales por el bien de los

tamaulipecos”, subrayó.

Melhem Salinas destacó que a lo largo de la actual dirigencia estatal, se ha estado

conformando un gran equipo, con estructura territorial, con presencia en los

municipios, con renovación de Comités Municipales, con la finalidad de que el

Partido Revolucionario Institucional obtenga un buen resultado en las elecciones del

2021, donde se renovaran los ayuntamientos, las diputaciones locales y federales,

respectivamente.

Ya como dirigente estatal del Movimiento Territorial Arturo Núñez Ruiz se

comprometió trabajar hombro con hombro con el PRI y valoró el trabajo que realiza

Alejandro Moreno Cárdenas al frente del Comité Ejecutivo Nacional y el de Edgar

Melhem Salinas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Dijo que el MT demanda trabajo intenso por eso planteo cuatro principales líneas

de acción para fortalecerlo a nivel estatal, en los municipios y en las diferentes

regiones de nuestra entidad.

La primera línea de acción contempla la Comunicación con los líderes formales del

partido y con aquellos organizados naturalmente; la segunda es La Organización de

los Equipos de Trabajo; la tercer línea corresponde a la Capacitación Ideológica,

Electoral, Operativa y Digital y la cuarta línea de acción es el Activismo a través de

estrategias nacionales, estatal, y las propias que los municipios y regiones

organicen.

“Todo esto, nos dará la oportunidad de estar en contacto constante con toda nuestra

gente, de manera organizada, promoviendo y coadyuvando a construir la plataforma

política y de cuadros que tengan claro, en las próximas elecciones, qué es lo que la

ciudadanía demanda, y cómo podemos hacerle para ganarnos nuevamente su

confianza”, señaló.

En la toma de protesta, que se realizó en la sala de juntas del CDE, estuvo también

presente la Secretaria General del PRI Mayra Rocío Ojeda Chávez; el Secretario

Adjunto a la presidencia del CDE Luis Arturo Arreola Vidal y el ex presidente del

CDE PRI, Enrique Cárdenas del Avellano.

A través de la plataforma digital presenciaron el cambio Monserrat Arcos Navarro,

presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas del CEN; el ex dirigente

nacional del MT Carlos Flores Rico; el ex delegado del CEN en Tamaulipas José

Parcero López; las ex legisladoras Mercedes del Carmen Guillén Vicente y María

Esther Camargo de Lueebert, además de dirigentes y secretarias generales del PRI

en los municipios, organizaciones y sectores. Correspondió hacer la clausura a José

Luis Garza, Delegado Nacional del CEN, en Tamaulipas.