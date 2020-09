Inicio esta columna disculpándome con el lector y mis editores por la ausencia de mis

columnas en días pasados. Con la idea de una mejor salud, me vi obligado a un tratamiento

que me ausentó del teclado, pero estoy con renovadas expectativas.

El título de hoy es el nombre de una mujer, no mayor quizá a los 30 años de edad,

casada y madre de familia con dos infantes en edad de escuela, uno de preescolar y el otro

de tercero de primaria.

El esposo de Andrea es parte de una empresa de seguridad privada, de esas que

abundan en el país, pero que desde hace por lo menos dos años le asignaron el turno de

noche. Entra a las 21:00 hrs y termina su jornada a las 7:00 del día siguiente.

Andrea atiende a sus pequeños, su casa y marido, adicional a ello, dos días a la

semana, lunes y viernes, es trabajadora doméstica para un matrimonio de maestros

jubilados, con una casa relativamente grande por lo que requieren de sus servicios.

El matrimonio de Andrea tiene sus propias reglas, sus acuerdos, como en todas las

parejas, de tal forma que el único Smartphone de la casa lo trae el guardia de seguridad y

un ‘chicharito’ es el celular de la empleada doméstica.

La pandemia del COVID-19 también ha modificado hábitos de todas las familias y en

la vida de este matrimonio no ha sido la excepción y, a partir de marzo pasado, el esposo de

Andrea tuvo que compartir su Smartphone con la tarea de su hijo, entonces inscrito en

segundo grado, pues la única forma de comunicarse con la maestra del infante era por

WhatsApp.

La maestra utilizó su propio teléfono para diseñar esquemas, diagramas, videos, etc.,

para hacerlos llegar a los padres de familia, además de las instrucciones para que los padres

revisaran el trabajo de sus hijos y enviaran evidencias.

Este ciclo escolar la estrategia cambió, porque el gobierno de la República consideró

mejores apoyos tecnológicos al contratar a varias compañías televisoras y estaciones de

radio con la idea de difundir programas diarios para cada grado de la educación básica –

preescolar, primaria, secundaria y bachillerato-.

Seguro que el gobierno de la República debe haber iniciado programas de evaluación

en la efectividad de esta modalidad y seguro son coincidentes en los comentarios de las

redes sociales y pláticas informales, porque contra todo pronóstico hay más opiniones en

contra que a favor.

“El chiquillo no se está en paz… el niño siempre quiere jugar y se enoja si no lo

dejo… los maestros de la tele van muy rápido… yo me he sentado con el de la primaria y

rápido quitan las imágenes… si me siento con el niño, al rato me descuido y corre a jugar…

el niño le cambia de canal porque dice que se aburre…” son las expresiones de Andrea.

Dice esta empleada doméstica que por el grupo de WhatsApp de las mamás,

acordaron en buscar a la maestra “…y le explicamos lo rápido de los maestros de la tele…

nos impusimos al exigirle que volviéramos como estábamos antes, con las tareas que ella

nos mandara por el grupo de Whats…”

En la educación superior ‘no se cantan mal las rancheras’ puesto que la capacidad de

servicio de internet se ha visto rebasada por el extenso número de usuarios que se conectan

simultáneamente, lo que impide una conexión exitosa y sobre todo continua.

Las Torres de Pánico ideadas en el sexenio de Egidio Torre Cantú, a la larga

resultaron un fiasco, porque hasta ofrecían el servicio de internet gratuito a la población,

que recién inauguradas las personas se veía sentadas hasta en pleno sol, con el celular en la

mano, pero la inversión quedó como ‘elefante blanco’, ya son inservibles.

Como estrategia la educación a distancia, me atrevo a pronosticar una reprobación, no

por maestros y estudiantes, más bien es por el deficiente servicio de internet, algunas

plataformas para llevar la clase y la falta de capacitación de los docentes, que pudieran

tener cámaras y micrófonos funcionando, pero en las evaluaciones, se encuentran con

mayores problemas.

Con amor a la verdad son pocos los estudiantes que, inscritos en escuelas públicas o

privadas, en todos los niveles desde preescolar hasta la educación superior, los que

realmente aprovechan los recursos.

En un estudio sobre la educación pandémica de estos tiempos, un estudiante de

bachillerato confesó que cuando tenía clase a las 7 de la mañana, se levantaba prendía su

computadora, activaba su cámara y regresaba a la cama… Otro dijo que se dedicaba a

navegar por la red mientras la maestra estaba dando su clase.

La realidad es que son incontables los padres de familia que realmente se interesan en

la educación de sus hijos, incluyendo la educación básica, y esos malos hábitos crecen con

el escolar y son quienes encienden la computadora y regresan a la cama.

También desde luego existen padres de familia que son todo lo contrario, las mismas

redes sociales dan cuenta de los espacios que se habilitan en sus hogares para que los

educandos puedan, aún con celular, tener un escenario agradable.

¿Usted como padre de familia sigue los pasos de Andrea?