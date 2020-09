CIUDAD DE MÉXICO, 2 de Sep. de 2020.- En un emotivo juego dedicado a la memoria del recién fallecido Manuel “Loco” Valdés, las Águilas del América derrotaron tres goles por uno al Mazatlán FC, en el inicio de la jornada 8 del torneo Guardianes 2020.

Asimismo, en el banquillo de los de Coapa estuvieron de plácemes, pues su entrenador, Miguel Herrera, se convirtió en el técnico con más victorias conseguidas con las Águilas llegando a 134, superando al histórico, José Antonio Roca, que se quedó con 133 partidos ganados.

Tras un primer tiempo donde el conjunto mazatleco fue superior, sin embargo, no pudo capitalizar en el marcador, Miguel Herrera decidió echar mano de Nicolás Benedetti, quien ingresó para el inicio de la segunda parte, y rápidamente hizo gala de su clase asistiendo a Henry Martin, quien tras quedar frente al guardameta no perdonó y marcó el primero del encuentro al minuto 46.

El segundo tiempo seguía siendo complicado para el Mazatlán, pues Aldo Rocha marcaría en su propia portería al 53’, luego de que intentara retrasar un balón a su guardameta, Miguel Fraga, sin embargo, este no estuvo bien colocado y no llegó a evitar el autogol de su defensor. Los pupilos de Miguel Herrera no bajaron la intensidad y con un tiro libre Richard Sánchez puso el tercero del encuentro, con un potente disparo a la parte superior derecha que dejo inmóvil al guardameta del conjunto sinaloense.

Al minuto 71 Camilo Sanvezzo descontó por el Mazatlán, pues tras un paso raso de César Huerta el ex jugador de los Xolos se encontró el balón y de primer toque mandó el balón al fondo de las redes.

Con esto América gana su primer compromiso en el Estadio Azteca esta temporada, y el próximo martes volverán a la actividad cuando se midan al Puebla.