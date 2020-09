Cd. de México, 2 de Sep. de 2020.- Por padecer un alto nivel de estrés Víctor Manuel Toledo decidió presentar su renuncia a la titularidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador al anunciar que la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, lo sustituirá en el cargo.

El jefe del ejecutivo federal sostuvo que antes de que se diera a conocer el audio en donde Toledo Manzur criticó, a su juicio, las contradicciones del gobierno actual, éste ya le había expresado su deseo de renunciar a la Semarnat debido que su estado de salud no era el más óptimo.

«El servicio público produce estrés, antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones, él es una gente de primer orden, yo diría que el ecologista ambientalista más culto del país; me estaba ya informando de que no se sentía bien, porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar desde antes de que se generara la polémica por el agroquímico y ya la semana pasada me dijo que no podía seguir», relató el presidente en su conferencia matutina.

Al presentarle su renuncia, decidió designar en su lugar a la actual secretaria del bienestar María Luisa Albores por ser también una ambientalista.

Por ello el nuevo secretario del bienestar será Javier May, quien se venía desempeñando como subsecretario de la dependencia federal.

El presidente López Obrador también aprovechó para informar que Pedro Zenteno Santaella será quien dirija la distribuidora de medicamentos que iba a presidir David León, quien fue retirado de la empresa de gobierno al aparecer en diversos videos y fotografías entregando dinero no reportado al INE para favorecer al movimiento que llevó a la presidencia de la república en el 2018 a López Obrador.

Zenteno Santaella se desempeñó como director normativo de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE.

Cuestionado sobre la honestidad de Zenteno, señalado de proteger a diversas administradoras del ISSSTE, el presidente dijo que es un luchador social y un profesional, por lo que no cree que haya cometido abusos en su gestión como funcionario público.

Sin embargo, se comprometió a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ofrezca un informe respecto a su desempeño y actuación en la administración pública federal.