Ciudad de México. 14 agosto 2020. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que “ya perdonó” a Felipe Calderón de haberle, asegura, robado la Presidencia en las elecciones de 2006.

En Acapulco, Guerrero, López Obrador recalcó que debe ser solo por consulta ciudadana la decisión de juzgar a expresidentes, además de negar que exista una persecución política contra Calderón Hinojosa.

“Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia y él lo sabe, pero yo no odio».

«No es conmigo es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de (Genaro) García Luna que fue su secretario de Seguridad Pública”, refirió.

“Ni modo que yo vaya a decirle al juez de EE.UU. ‘ya no investigues, exonera a García Luna’, eso no lo puedo hacer. No me corresponde, porque es un asunto del gobierno estadounidense. Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York, pues entonces sí ya está exagerando”, argumentó.

Tanto López Obrador como Calderón Hinojosa se han enfrascado en una serie de enfrentamientos verbales en los últimos días.

Felipe Calderón aseveró que existe una persecución política en su contra por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador denunció un “narcoestado” en México, del que responsabilizó a las Administraciones anteriores por la corrupción y el contubernio con grupos del crimen organizado.

El mandatario izquierdista se refirió a dos “casos emblemáticos” que están en investigación: el de Emilio Lozoya, extraditado desde España el 17 de julio, y el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Calderón detenido desde diciembre en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

López Obrador apuntó, además, que los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la Justicia tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que los implica en el caso de Odebrecht.