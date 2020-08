De manera que para evitar brotes y epidemias asociadas a las lluvias, el Sub Secretario de Prevención

y Promoción de la Salud, activó la fase intensiva de control de enfermedades transmitidas por vector

en la ciudad fronteriza de Reynosa, eso por un parte, y por la otra, con ese tipo de acciones caya a

unos cuantos que le han desatado una grilla en su contra a quien el sub, pareciera decirle, “Ya cállate

chachalaca”.

Alejandro García Barrientos, refiere que las acciones se pondrán en marcha en las principales

ciudades de Tamaulipas, sobre todo las que presentan un alto índice de problemas de dengue,

también propiciado por las lluvias y por la existencia de criaderos.

Para erradicar y controlar el dengue se requiere de la participación comunitaria, dicen las

autoridades de salud, y tienen razón, porque de nada sirve que la autoridad fumigue o actué si

existen potenciales criaderos de moscos en los cacharros que están en patios y techos de domicilios

particulares.

El responsable de Promoción y Prevención e la salud, destacó que en la ciudad fronteriza de

Reynosa, se desplegaron un total de 365 elementos, equipados con unidades de vectores,

maquinaria pesada, más de 20 moto mochilas y termo nebulizadoras para el control de

enfermedades como dengue zika y chikungunya para reforzarlas actividades que garanticen las

salud de los ciudadanos y eso es bueno.

Para los que no saben o se hacen como que no saben, (Adolfo Sierra), habrá que decirles que tras

el paso del huracán Hanna en esa ciudad fronteriza, el galeno ha participado en distintas reuniones

de trabajo y acciones implementadas por el Gobierno del Estado, para evitar brotes y epidemias

asociadas a las lluvias, visitó algunas colonias afectadas, atendió demandas de la población, y

encabezó una reunión de trabajo con personal de la Jurisdicción Sanitaria Reynosa, Epidemiología,

Medicina Preventiva y COEPRIS, para dar seguimiento a las acciones de salud, en base a la

instrucción girada por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca.

Insistimos hay quien no quiere ver, ni escuchar el trabajo del Sub Secretario e intentan grillarlo a

como dé lugar, hay quien refiere que el fuego amigo esta en casa aun cuando vale la pena señalarlo,

trabajo mata grilla, ¿no cree?

2.- Interesante el video e información que difunde el SNTE nacional, más aún cuando en medio de

esta pandemia dice a los alumnos de todos los niveles de educación que se queden en casa, pero

que queden en clase.

El líder nacional del magisterio Alfonso Cepeda Salas, no sin antes felicitar a los maestros por su

vocación y entrega, refiere que el 24 de agosto inicia el ciclo lectivo, en donde maestros y alumnos

con la educación a la distancia estarán juntos de nuevo,

Los maestros ante el reto del COVID-19, llevaron con éxito las aulas a casa de sus alumnos el ciclo

escolar pasado y el 24 de agosto termina la pausa e inicia un nuevo ciclo escolar con la educación a

distancia”, protegiendo la salud de los trabajadores de la educación, de los niños, niñas y jóvenes

del país, dice el dirigente nacional.

Alfonso Cepeda, remarca que la pandemia por coronavirus, puso en pausa al mundo, pero la

educación continua, maestros y alumnos dejaron de salir y de verse, dejaron de asistir a la escuela,

pero la educación nunca se terminó gracias a los maestros y las maestras de México, la escuela fue

a casa de cada uno de los alumnos.

Interesante el mensaje cuando en CEN de SNTE remarca “Sabemos que extrañas a tus compañeros,

el patio, el recreo y la convivencia en el salón de clase, pero debemos seguir estudiando un tiempo

más a distancia, así que este 24 de agosto reiniciaremos el nuevo ciclo escolar desde casa, ya verás

que muy pronto podremos vernos de vuelta en la escuela”, y todos así lo deseamos, porque la

verdad, vale la pena cuidarse y sobre todo volver a encontrarnos…

3.-Y para salir vaya que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, le dieron una serie

de aplausos a sus delegada Velia Patricia Silva Delfín, pero con una palma y su dedo índice, por la

ofensa que hace algunos días les hizo.

Mire que sacarlos de su zona de trabajo solo para ofrecerles un minuto de aplausos, por su

incansable labor, cuando los trabajadores estaban en horario de trabajo y atendiendo a sus

pacientes, y lo que es peor esperando que les entreguen el bono COVID, que como en otras

instituciones sólo les llega a unos cuantos y lamentablemente que nada tienen que ver con la

atención a pacientes COVID.

Por eso es que el aplauso se lo regresaron a la delegada y sus chaperonas de esa forma los

trabajadores del IMSS, que por cierto lo anterior me recuerda que nada se hizo, menos se actuó en

contra de los responsables del robo del mencionado bono en el hospital civil de esta ciudad, los

culpables solo se limitaron a repartir tacos y jugos, y a poner la leyenda “no están solos”, que poca…

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com