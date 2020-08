…Lozoya pierde memoria/

a Deschamps ha olvidado;/

la Cuatro-Té no ha dictado/

que hable de esa historia…

Los ductos y su ordeña/

es la historia reservada;/

es una acción silenciada

con harta lana “en greña”…

En el terreno político/electoral, nuestro país está viviendo una especie de sacudimiento, una severa convulsión producto de la rancia corrupción de donde emana el más fétido tufo a podrido.

Estamos enterados que el ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA AUSTIN, es el actor principal, la “pieza clave”, que vino a destapar una pútrida cloaca de donde están saliendo víboras prietas, tepocatas y hasta “píos”.

Es evidente que en esa larga lista de señalados, donde aparecen ex presidentes de la República, ex diputados federales, ex senadores y unas cuantas perras flacas no están todos los que son.

Hasta el momento, el nombre del ex líder sindical CARLOS ROMERO DESCHAMPS, no aparece en ninguna lista del ex director de Petróleos Mexicanos.

Sorprende que el sucesor de JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, sea ajeno a este convulsivo tsunami de señalamientos. Sorprende más que LOZOYA se haya olvidado de ROMERO DESCHAMPS.

El huachicoleo, es decir el robo de combustible a base de “ordeñar” ductos de Petróleos Mexicanos, nunca puede entenderse sin la complicidad de las autoridades y, por supuesto, del Sindicato.

Es precisamente las parcelas del Sindicato petrolero, en donde ROMERO DESCHAMPS, por muchos años, forjó la jugosa y formidable fortuna que detenta y que no soportaría la más mínima auditoría.

Si de compras fraudulentas como Agronitrogenados y de sobornos para pujar la reforma energética hablamos, también se debiera hablar del “mercado negro” del petróleo, toda vez que EMILIO LOZOYA fue director de esa Empresa Productiva del Estado.

Si la intención del presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es “purificar” la vida pública del país y la “guerra contra el huachicol” fue su primera acción al tomar posesión del cargo, ¿por qué no mencionan a CARLOS ROMERO DESCHAMPS?

En la “lista negra” de EMILIO LOZOYA AUSTIN, indudablemente falta el nombre del ex líder sindical, porque si de personajes oscuros y puercos hablamos, ROMERO bien podría apuntalar dicha lista.

Solo hay dos respuestas a la ausencia del ex líder sindical en el cochambre que desnudó LOZOYA: (1) A ROMERO se le “perdona” por su “disciplina” o… (2) lo van a dejar para la segunda parte de este sustancial teatro mediático que vivimos… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Un pariente muy cercano del ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, hizo formidables negocios con el dinero público “amafiado” con varios tesoreros de ayuntamientos tamaulipecos… LUIS VIDEGARAY CASO palomeó toneladas de facturas con las que “exprimieron” cientos de millones de pesos del erario; los huecos financieros, fruto del saqueo, fueron llenados con facturas verdaderas de compras y servicios falsos… Los ayuntamientos tamaulipecos, sin darse cuenta, aportaron su “granito de arena” para hacer la “ronchita” que presuntamente se usó para comprar votos y “empujar” la reforma energética… Por ello los pecados del pasado tienen muy nerviosos a ex tesoreros y ex alcaldes… ¿Hay escándalo en puerta…? ¡Uy el cuco!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Dejar el precedente de que en México se puede juzgar a los ex presidentes, es una maniobra muy “riesgosa” para el mandatario ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Si el Jefe de la Cuarta Transformación decide ir por todos sus antecesores, como parte de la “purificación” de la vida política del país, deberá estar seguro que tiene la sartén por el mango y que no tiene “cadáveres en su clóset”… El Presidente de México entró a un estrecho callejón al evocar el juicio a los ex presidentes, porque los acusadores de hoy pueden ser los acusados del mañana… Hay caminos que no tienen retorno… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El golpe que dio la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas a quienes se beneficiaron con las “factureras”, fue celebrado por la población, pero parece que va perdiendo fuerza y protagonismo… Cuentan que podría venir otro golpe similar a la administración que encabezó el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, para que nadie se olvide quién manda en Tamaulipas… ¿Quién sigue…? ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Quien anda bien recio es el alcalde panista de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien anunció ayer un paquete de obras por el orden de los 150 millones de pesos, que beneficiará a más de 70 mil habitantes… El edil anda haciendo bien las cosas y eso le ha generado aplausos entre su pueblo, aunque también los clásicos celos… Sorprende de forma agradable que en medio de esta pandemia el alcalde RIVAS mantenga un ritmo acelerado en cuanto a la obra pública se refiere y eso lo convierte en un cuadro valioso para su partido… ¡Óraleee!

++CUENTAN QUE… Al interior del Partido Acción Nacional en Matamoros, no están muy convencidos de que podrían “rescatar” el poder municipal… Una cosa son las ganas y el entusiasmo que pudieran “vender” de cara al 2021 y otra es la estatura de los prospectos a candidatos… Cuentan que cuentan que la caballada no sólo está muy desnutrida sino que también enana… ¡Ay Jesús del Huerto!

++CUENTAN QUE… Las elecciones locales de Reynosa serán las que mayores reflectores acaparen y las que tendrán muchísimos tiradores para cualquier posición… Además no solo se requerirá la “operación cicatriz” sino que también besos y apapachos, porque la mayoría de los prospectos son verdaderos “pesos pesados” difíciles de contentar si no alcanzan su anhelo… Todos los partidos políticos deberán hacer operaciones quirúrgicas delicadas, porque se corre el riesgo de que la traición sea una invitada no deseada en la cita con las urnas… ¡Ay ojón…!

Hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com