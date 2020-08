ESTADO DE MÉXICO, 12 de Ag. de 2020.- José Antonio ’N’, alias ‘El Marro’, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima o Cartel de ‘El Marro’, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, por lo que permanecerá interno en el Penal Federal de máxima seguridad El Altiplano en Almoloya de Juárez.

El juez federal determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) fue eficiente con la presentación de medios de prueba para acreditar de manera probable que hay un Cártel cuyo liderato tiene José Antonio, con despliegue en diversos municipios de Guanajuato y que se dedica al homicidio, extorsión, robo de vehículo, extracción de hidrocarburos, entre otros, además de que sería autor material con autoría directa

En los alegatos finales previo a que se diera a conocer la determinación legal, la defensa pidió al juzgador que no lo vinculara pues el Ministerio Público Federal no había presentado medios de prueba sólidos y solo se basaba en denuncias anónimas, reportes policiales, intervenciones telefónicas donde no mencionaban a El Marro directamente, sin embargo, dijo que si estaba sustentada y fue eficiente.

‘El Marro’ dijo en su oportunidad que únicamente pedía que se le diera un trato como a cualquier persona normal dentro de la prisión, que es disciplinado y no se le aislara en el área en donde se encuentra, el juzgador señaló que se le debe tratar con igualdad como al resto de los pobladores del penal y como a una persona que probablemente cometió un evento pero que aún no es culpable, además de que sea con las reglas que prevalecen en el interior del Penal federal que es una cárcel de máxima seguridad.