CIUDAD DE MÉXICO, 6 de Ag. de 2020.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) no ha recibido petición formal de disculpa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto del anteproyecto de decreto sobre el uso del herbicida Glifosato y no deberá ser la Sader la que se disculpe por una decisión del presidente de la república, dijo Víctor Villalobos, titular de la dependencia.

Villalobos fue cuestionado respecto del audio filtrado en redes sociales en el que Víctor Toledo, titular de la Semarnat, hizo referencia a que la Sader está enfocada a los agro-negocios y se le preguntó también sobre el tuit en el que se le exigían disculpas respecto de la publicación tal decreto.

Villalobos dijo que: “yo no he recibido ninguna solitud formal respecto a esa disculpa que la verdad es que la Secretaría no la tiene que dar porque este es un decreto presidencial”.

Respecto del audio secundo la postura del presidente en el sentido de que en el gabinete se ha favorecido el diálogo, la discusión, porque el presidente, como el líder máximo, es quien toma las decisiones más importantes en función de los argumentos que se le presentan y que “entonces, el presidente es el que toma esa decisión”.

Respecto a las prioridades de la Sader, frente a la acusación de que su enfoque son los agronegocios, dijo que los pilares de la dependencia son tres: el incremento de la productividad, para garantizar la alimentación; la agricultura sustentable y responsable en cuanto a los recursos naturales; así como una agricultura inclusiva, dado que todos los productores son importantes, aunque con requerimientos diferentes.

En cuanto al Glifosato, hizo una defensa del uso de ese herbicida y aseguró que utilizado en forma técnicamente adecuada tiene beneficios, pero que, como todos los productos, cuando hay una aplicación incorrecta presenta riesgos.