Estados Unidos, 20 de Agosto 2020. El Jazz de Utah salió el miércoles a la cancha con una misión: empatar la serie. Tras haber desperdiciado los 57 puntos de Donovan Mitchell en el Juego 1 ante los Nuggets, ahora el resto del equipo fue el que salió fino en ofensiva, con una lluvia de triples camino a vencer 124-105 a Denver.

Utah fue arriba prácticamente todo el partido y ahora no hubo actos heroicos de Jamal Murray, quien terminó con 14 tras anotar 36 en el Juego 1.

Una breve reacción en el segundo cuarto, comandada por Michael Porter Jr., le dio a Denver la ventaja 42-39, pero uno de los cuatro triples de Clarkson lo empató y un alley oop de Mitchell recuperó la ventaja, y se fueron arriba por 13 luego de un mate de Gobert en la última jugada.

