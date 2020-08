Ciudad de México. 05 de Agosto de 2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno realizará un homenaje “permanente” para las personas que han fallecido por causa del COVID-19, así como también para todo el personal de Salud, de quienes dijo, no se rinde.

“Se presentará una iniciativa, un homenaje a todos los que han perdido la vida por la pandemia, y los que están luchando por salir adelante y los que están trabajando sin descanso por salvar vidas, se va a mantener un homenaje permanente, tanto de recuerdo, de respeto a los que han perdido la vida como de solidaridad con los familiares de las víctimas y de agradecimiento de enfermeras enfermeros, a médicos a todo el personal de salud que no se rinde, que sigue entregado a salvar vidas”, adelantó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que el homenaje consiste en que diariamente, en punto del mediodía, en todas las oficinas de gobierno se guarde un minuto de silencio, seguido de aplausos. Dicho homenaje ya se lleva a cabo en el Ejército Mexicano, pero pide que se replique en todo el país.

“Queremos que este ejemplo de la Secretaría de la Defensa se amplíe y se aplique en todo el país, y que se lleve a cabo en el gobierno, que todos los servidores públicos podamos hacer este homenaje a los que han perdido la vida por la pandemia y que esto también reconforte a los familiares, y que le de mucho ánimo a los que están luchando por salir adelante frente a la pandemia.

Y de manera muy especial reconocer el trabajo comprometido de todos los médicos, enfermeras, de todo el personal del sector salud”, expresó.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se unirá al llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se rinda un homenaje a las víctimas por COVID-19.

Por medio de redes sociales, Sheinbaum Pardo aseveró que también en las oficinas del gobierno capitalino se rendirá un minuto de silencio al mediodía para conmemorar a quienes han muerto por el nuevo coronavirus.

El mandatario mexicano realizó este miércoles una gira de trabajo por el estado de Sinaloa.

Acompañado del gobernador, Quirino Ordaz Coppel; el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro; secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el presidente mexicano ofreció su habitual conferencia de prensa matutina desde Culiacán.

López Obrador, aseguró que su gobierno no protege a ningún grupo criminal como se hacía en anteriores administraciones, y la prueba, dijo, es que está preso en Estados Unidos Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“Se aplica la ley por pajero. Se tiene otra estrategia que consiste en atender las causas que originan la violencia. (Que los grupos criminales) no los enganchen, que puedan tener trabajo, derecho al estudio, y que no haya corrupción, que no hay impunidad, que se utilice más la inteligencia que la fuerza, que no haya tortura, que no haya masacres, ahora es otra estrategia y nos esta dando buenos resultados”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que no corresponde a la realidad la estigmatización “de violento” que tiene el estado, sino que Sinaloa es de “gente trabajadora”.

“La estigmatización de Sinaloa de ser un estado de mucha inseguridad y violencia pues no corresponde a la realidad. Para empezar, este es un pueblo muy trabajador, este es el granero de México, es donde se producen los alimentos para el país. Ahora que estamos en una situación difícil por la pandemia tenemos que agradecer mucho a los productores del campo porque no nos han faltado los alimentos”, señaló el presidente López Obrador.