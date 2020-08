El no menos popular Bernie Sanders también participó en el evento. Fue el único precandidato que compitió cara a cara contra Biden para lograr la candidatura, pero al final abandonó la competencia.

Ayer 17 de agosto, pidió la unidad de los demócratas en torno de Biden para “derrotar” a Trump. “Esta elección es la más importante de la historia moderna de este país”, indicó, y pidió “luchar por la democracia y la decencia, y contra la codicia, la oligarquía y el autoritarismo”.

La figura estalar de la noche fue Michelle Obama. Durante varios años fue tentada por los seguidores de Barack Obama para lanzar su candidatura, pero ella rechazó la tentación.

“Yo conozco a Joe”, dijo Michelle Obama.

"Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head…it is what it is."#DemConvention pic.twitter.com/OArXv15lVV

— Joe Biden (@JoeBiden) August 18, 2020