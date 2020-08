MIENTRAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS De La República, pese a sus riquezas naturales, en Estos Tiempos, no de ahora, sino de hace varios sexenios, Son Estados Mexicanos Con Apremios Económicos, que frenan El Crecimiento y Desarrollo Estatal, Al Igual Que El Bienestar de Sus Habitantes, lo cual contrasta con sus mandatarios, ya que se trata de Gobernadores cuentan con grandes riquezas, luego de superar la pobreza o medianía financiera que vivieron a fines del Siglo XX o principios del Siglo XXI, como es el caso particular de Tamaulipas, por citar el ejemplo mas a la mano. La Lotería Política a FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Lo Ha Sabido Premiar, luego de que su incursión en los negocios de La Iniciativa Privada lo trajeron de fracaso en fracaso, Pero La Política lo hizo ser Un Político y Empresario Exitoso, con el Valor Agregado, de Incluir a Familiares, Parientes y Amigos, lo mismo que a gente no tamaulipeca, pero con nexos y compromisos, con El Hoy Gobernador Constitucional De Tamaulipas…

LA FEDERACION POR SU PARTE y en especial El Presidente de La República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Por El Momento, El Gobierno De La Cuarta Transformación De México, No Cuenta Con Un Techo Financiero Mas Que Boyante, por la estrechez financiera de la actualidad que acentúa La Crisis Sanitaria y Económica que vive La Nación, al igual que muchos países del Mundo, aunque en La República Mexicana pesa mucho la nefasta herencia de Los Gobiernos Federales del PAN y El PRI, que dejaron en una deplorable bancarrota a México a consecuencia de La Corrupción e Impunidad con la que se gobernó, sobre todo, en las últimas décadas, sobre todo, a partir del Sexenio de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO a ENRIQUE PEÑA NIETO, pasando por los Sexenios de CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERON HINOJOSA. El Premio de La Lotería Política de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA inicia en El Sexenio de VICENTE FOX QUESADA y continua hasta La Fecha, salvo que de última hora La Federación diga otra cosa. Por cierto en La Sesión Extraordinaria Del Pleno Del Congreso Del Estado de Tamaulipas, de este miércoles El Principal Títere Del Poder Legislativo Del Estado impulsará trabajos legislativos que consoliden El Trabajo Gubernamental de FJGCV, MIENTRAS QUE EN San Luis Potosí en La CoNaGo, El Gabinete Legal y Ampliado Del Presidente ANDRES MENUEL LOPEZ OBRADOR, Al Tiempo Que Escuchara Reclamos y Sugerencia De Las y Los Gobernadores de La República, clavará rejones de honestidad a los bureles gubernamentales corruptos, algunos podrían salir de esa reunión de La CoNaGo con un Terror a La Guillotina Política…

POR OTRA PARTE LE DIGO QUE, Mientras HECTOR “El Guasón” GARZA GONZALEZ, así como MANUEL “El Meme Jr.” GONZALEZ, lo mismo que RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, Junto Con AMERICO VILLARREAL ANAYA, todos acarician el sueño de ser Gobernador Constitucional de Tamaulipas, sólo uno de ellos podría lograrlo o a la mejor ninguno. En El 2021 para ser placeados y sobre todo conocidos por La Base Social Tamaulipeca, sobre todo EL MEME Junior y RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, Requieren De Una Candidatura Plurinominal Legislativa, sea Federal o Local para que puedan recorrer la geografía tamaulipeca. EL MEMESITO, al igual que a su padre, al final, lo pueden llegar a perder relaciones parecidas a las que en su momento, dejaron fuera de la pelea a El MEME GARZA GONZALEZ, ante AMERICO VILLARREAL GUERRA, quien como ahora contaba con El Patrocinio Del Grupo Atlacomulco y otros comparables a los de RICARDO SALINAS PLIEGO. Sobre El Particular, sobre ese tipo de relaciones, sabe mucho MANUEL BARTLET DIAZ, que en ese entonces se desempeñaba como titular de La Secretaría de Gobernación. Por cierto, en la era de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Los Lugareños del rumbo Del Rancho San Juan, del municipio de Soto La Marina y que por esos tiempos se le confiscó a JUAN GARCIA ABREGO y que Disfrutaron, como un lugar de descanso campestre, tanto MANUEL CAVAZOS LERMA, como TYR, nos decían que llegaban aeronaves con los logotipos de la televisora Del Hombre Fuerte De Elektra, en este tiempo, seguramente a estas fechas, la cosa ha cambiado o a lo mejor sigue igual, en fin…

RODOLFO GONZALEZ BALDERRAMA, Trae Conocimiento y Experiencia Político-Administrativa, Pero No Base Social Del Pueblo Tamaulipeco, de ahí la necesidad política para que sea totalmente conocido por Las Tamaulipecas y Tamaulipecos, Su Relación con RICARDO MONREAL AVILA, a lo mejor ni Lo Perjudica, Ni Lo Beneficia, Sino Todo Lo Contrario, Lo importante es que este en El Ánimo De La Dirigencia Nacional de MoReNa y Del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pero muy principalmente, en el ánimo del electorado tamaulipeco, ya que El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA no está en su futuro, frustrar Su Proyecto Transexenal, con Una o Uno De Los Suyos en La Candidatura a La Gubernatura de Tamaulipas en El 2022, para ello, cueste lo que cueste buscará impedir Una Derrota Electoral en Las Elecciones de 2021, sobre todo, en lo que se refiere a Las Diputaciones Locales, ya que quiere seguir sojuzgando Al Poder Legislativo Tamaulipeco, tal como también lo hace con El Poder Judicial Del Estado, de ahí que repudie, tan sólo el pensamiento de que a partir del último tramo del 2021, El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, tengan un contrapeso político verdadero, ya que ello sería como claudicar de antemano al triunfo electoral del 2022, cuando estará en Disputa La Gubernatura Tamaulipeca…

ESTE MIERCOLES, TANTO EN SAN LUIS Potosí, como En Tamaulipas, más que sorpresas, puede haber sorprendidos, En Suelo Potosino, pueden salir chispas del encuentro entre La Federación, Gobernadoras y Gobernadores Estatales, para todo mandatario o mandataria estatal, El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR trae y tiene una respuesta adecuada, ya que trae “La Sartén Por El Mango” con la fortaleza de la honestidad, que debilita y destruye la corrupción heredada y que impera aun, en Estados de La República a lo que seguramente no es ajeno Tamaulipas…

PERO YA LE ANDO DANDO POR otro lado, HECTOR “El Guasón” GARZA GONZALEZ, SEGURAMENTE SERÁ Legislador Federal o Estatal por El Principio de Representación Proporcional, ya sea de tipo federal o local, El Reynosense, ha sido el eterno compañero de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en Tamaulipas en todas sus incursiones electorales, que represente intereses de uno de los tantos mecenas que AMLO ha tenido en Su Aventura Política Presidencial, ese es otro boleto, El Fogueo que “El Guasón” tiene en La Federación, es un curso intensivo de gobernanza, así que no lo descarte, aun y cuando ya tenga Una Candidatura Gubernamental Perdida, no hay que olvidar que AMLO, antes de Su Triunfo Presidencial, sufrió dos derrotas electorales con todo tipo de irregularidades que le impidieron llegar antes a La Presidencia de La República, sólo que en el caso de GARZA GONZALEZ, ya no hay Mañana, aun cuando pueden existir dos alternativas, una en el 2022 y otra en el 2024…

AMERICO VILLARREAL ANAYA, Sueña con emular a Su Padre, por ahora ya es Senador de La República, como en su tiempo lo fue AMERICO VILLARREAL GUERRA, La Marca AMERICO, Es Marca Ganadora, El Ingeniero, como buen servidor público probado y Hombre Probo, que hablaba con trabajo y hechos, no con grillas, ni desplantes mediáticos, ello fue determinante para que MIGUEL DE LA MADRID HURTADO contra Viento y Marea, terminara con El Mito de “El Meme” que al final del día, lo afectaron algunas de sus relaciones y no precisamente las de ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ o La de ADOLFO LUGO VERDUZCO, ni tampoco La Del Grupo Atlacomulco, sino de otro tipo, algunas de ellas, con arraigo tamaulipeco, si Al junior Del MEME lo llamo MEMESITO, justo es que a AVA, le llame AMERIQUITO, Creo Que El Cardiólogo para consolidar su carrera política, mostrando merito propio en la boleta electoral y capacidad político-administrativa, debería ganar primero La Presidencia Municipal de Ciudad Victoria y así desde La Capital Tamaulipeca, impulsar Su Aspiración a La Candidatura Al Gobierno de Tamaulipas, ya sea en el 2022 o 2024, por MoReNa y aliados…

LOS CUATRO TAMAULIPECOS ANTES Mencionados, tienen y traen agarraderas y hasta pedigrí político…Desde Hace 40 años, en ese tiempo, FELIPE GARZA NARVAEZ llegó a convertirse en Un Sabio De La Política Tamaulipeca, no hay rincón tamaulipeco en donde no sea conocido, pese a parecer lo que no es, es raza, de ahí que con facilidad se identifiquen con su persona, los de arriba y los de abajo, lo mismo que los de en medio, su gran defecto, carecer de padrinazgos políticos, sus logros se construyeron con trabajo, conocimientos y honestidad, se le puede tachar de lo que sea, menos de ratero, es Un Personaje Político Polifuncional, con estatura para Ser Candidato Al Mas Alto o Modesto Puesto de Elección Popular, sin que se ponga en duda la garantía de triunfo electoral, como también es garantía para ordenar y construir una Estructura y Aparato Político, al igual de entregar buenos resultados en trabajo administrativo, tanto de corte federal o estatal, Su Defecto y Muy Grande, que ni en El PRI y ahora que anda en las filas Del Gobierno De La Cuarta Transformación de México, Su Trabajo, Honorabilidad, Conocimientos y Experiencia Político-Electoral, Su Mejor Carta de Representación Personal, Pudiera Ser Que En Las Filas De Morena FGN pudiera llegar a tener en MoReNa, El Reconocimiento que siempre le regatearon en El PRI. El Movimiento de Regeneración Nacional tiene en FELIPE GARZA NARVAEZ un Activo Político-Administrativo, de primerísimo nivel, La Cúpula Política Estatal y Nacional de MoReNa, lo mismo que el propio Gobierno Federal sabrán lo que hacen con un personaje de la talla de FGN, ya sea para una Candidatura y Una Estructuración Partidista o establecer Un Rumbo Político-Administrativo desde la trinchera que le sea encomendada, con la certidumbre del sabio político que no falla, ni traiciona y tampoco roba…

EN LAS ELECCIONES DE 2021, LOS Poderes Fácticos que existen a lo largo y ancho de La República y muy en especial en Tamaulipas ¿Con Quién Jugarán? En medio de Una Polarización e Irritación Social que alientan Los Corruptos, dentro y fuera del sistema oficial, en mucho menor medida en lo federal, pero no así en Lo Estatal y ni modo de marginar a Tamaulipas de ese fenómeno, 2021 es Un Año Electoral donde el común denominador puede ser La Traición, La Cooptación y El Abstencionismo, lo último manejando la estrategia del miedo, tratando de apostar a una estructura y aparato político, aparato y estructura política que a la hora de la hora estará con quien convenga a su interés personal y de grupo, Salvo El Lopezobradorismo junto con MoReNa, pese a lo desbalagados que parece que andan, el resto de las instituciones políticas del país, tanto en lo político, como en lo electoral, están endebles, debilitadas, sobre todo ahora con El Canto Del Ruiseñor LOZOYA, Andan Cientos De Barbas Políticas Remojando, tal como pasa con El Mandatario Tamaulipeco que trae muchas tachas de gobernanza, sobre todo, con los injustificables subejercicios presupuestales, aparte de la turbulencia existente en Seguridad y Justicia. Por Cierto, En La Secretaría de Salud De Tamaulipas, le anda tronando un cuete mucho más que regular, Con El Sindicalismo Del Sector, El Desmantelar El Servicio de La Salud Estatal, creo, puede traer severas consecuencias Al Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Por Cierto, Hace Unos Días El Gallo Para La Candidatura Presidencial del PAN En El Senado de La República era El Gobernador de Querétaro, con lo de EMILIO LOZOYA, eso ya se cayó y ni que comentar Del Gobernador Tamaulipeco, si su propio Hermano ISMAEL no supo hacer la chamba en La Cámara Alta del Congreso De La Unión, Como Que El Gobernador de Chihuahua, con respecto a La Candidatura Presidencial, como que toma ya cierta ventaja de sus pares y correligionarios PANistas. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…