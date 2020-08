El proceso electoral que se avecina en Tamaulipas se enfrentará a dos grandes retos, uno de ellos

será la contingencia sanitaria por el COVID-19, la cual ha golpeado fuertemente el rubro de salud y

el económico, lo que ocasionará que el inicio de los comicios programados para el 13 de septiembre

de este año se desarrolle bajo estrictas medidas para evitar la propagación del virus.

Y es que, por otro lado, las autoridades electorales y políticas se enfrentarán a una organización,

trabajo y mucha planificación de las actividades por realizarse, visualizando a una herramienta

fundamental para acercarse a la ciudadanía: Las redes sociales.

Si bien no se trata de nada nuevo, pues redes como el Facebook y Twitter, por mencionar algunas

de las más utilizadas por los políticos, han sido muy explotadas en procesos anteriores y les ha valido

a muchos la simpatía o el odio del electorado, definitivamente será un tema y reto de profundo

análisis que deberá ser tomado en cuenta por los actores de este proceso en Tamaulipas.

Y ya en este tema, le comento que ya se escuchan nombres, se dejan ver aspirantes a los cargos de

elección popular, entre ellos a ex diputada federal Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien

podría buscar la alcaldía de Tampico por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual en voz

propia, ni se apunta, ni se descarta. Entendemos que hay tiempos para ello, aunque no pasan de ser

los mismos y lo mismo en el PRI…

Eso sí, como buen ciudadano empiece a prepararse, ya que en unos días más, sino es que ya los ha

visto por su casa regalando tomates y llevando un cubrebocas, limones y otros hasta cal, a su hogar,

en breve empezará el desfile de mujeres y hombres que buscan “trabajar por el bien de Tamaulipas

y de los Municipios”…

Son 541 cargos los que estarán en juego a partir del próximo mes, ya que el Instituto Electoral de

Tamaulipas (IETAM) determinó ese número de puestos, destacando 43 alcaldías, 57 sindicaturas,

269 regidurías de mayoría relativa y 133 de representación proporcional, además, en el Congreso

del Estado se deberán elegir a 22 diputados locales de mayoría relativa y 14 de representación

proporcional (estos últimos son los que llegan sin necesidad de salir a buscar el voto, vaya, esos que

uno ni conoce e igual no sirven para nada, van becados 3 años).

De esta forma, es que ya se observan los movimientos del proceso electoral 2020-2021, ojalá, por

parte de la población, también se note la intención de conocer sobre esta actividad, pero hacerlo

de forma muy responsable para que el día del sufragio, el voto vaya bien razonado, in mayor

incidencia en su emisión, que la de elegir al mejor candidato, aquel que pueda sacar adelante no

solo su chamba, sino dignificar con su labor a una entidad tan agraviada como es Tamaulipas.

EL BUZÓN: Le platico (algo que en esta ciudad capital se almuerza, come y cena a diario

lamentablemente), son muchos los Municipios que desde su entrada están en pésimas condiciones

peor aún en cuanto a obra pública se refiere, si, definitivamente este año ha sido duro no solo en el

estado, sino en el país y el mundo entero, pero, ¿Es en serio? ¿No les da pena alcaldes? Ni a un digno

bacheo llegan, quieran tantito al pueblo, aunque no hayan nacido en él. Sus representados le

mandan saludos con la palma abierta y el índice derecho, al Presidente Municipal Abel Gámez, de

Soto la Marina y al tal Xico, de Victoria, igual de ineptos, ineficientes y charros, simplemente no

sirven para nada…

Mi correo: joseluis_castillogtz@hotmail.com