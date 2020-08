Ciudad Victoria, Tamaulipas (11 de agosto de 2020).- Al Gerente Estatal del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas, le fue detectado el Covid19, Ramiro de la Garza Fernández, quién contagio a cinco empelados más de esta área, mientras otros cuatro casos permanecen como sospechosos.

Ante ello un grupo de trabajadores de estas oficinas, se quejan que a pesar del riesgo en el cual se encuentran, hasta el momento los responsables del sector salud y en especial de Coepris, no han acudido a realizar labores de sanitizacion y temen que la enfermedad se propague y se incrementen los casos.

Se dijo que aun y cuando se hacen los avisos de contagio ahí existentes, quienes se encargan de revisar y detectar entre las personas cualquier tipo de contagio estos no acuden.

Con esta situación de peligro latente se ha generado una especie de alarma entre los mismos empleados, por temor de adquirir esta enfermedad del corona virus.

«Se nos amenazo de que no filtraramos la información a los medios, porque de lo contrario se nos despediria»

Cabe hacer mención que en esta área existen trabajadores con edad arriba de los 60 años, sin embargo a pesar de ello les exigen y obligan acudir a las oficinas olvidando la aplicación de los protocolos sanitarios.

Fue por ello que están haciendo un fuerte reclamó a las autoridades estatales de salud, para que acudan hacer la revisión para evitar más contagios del Covid-19.