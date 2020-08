CIUDAD DE MÉXICO, 5 de Ag. de 2020.-Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Yucatán, Guanajuato, Nayarit e Hidalgo, son los siete estados que en el país presentan una fase ascendente de la pandemia de covid-19.

En contraste, 14 entidades registran un patrón de descenso y otros estados ya se estabilizaron, señaló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aunque no precisó cuáles son.

Reiteró que la epidemia de coronavirus sigue activa, por lo que la población, dijo, solo debe salir a realizar actividades realmente necesarias y no recreativas.

De manera general, tenemos ahorita ya casi la mitad del país- si lo vemos estado por estado, desde luego no es la representación ni territorial, ni poblacional-, pero tenemos 32 entidades federativas y casi la mitad, 14 en este momento, tienen un patrón de descenso. En algún momento ya llegaron al punto máximo de la curva epidémica y han tenido un descenso progresivo con lo que suman ya suman tres semanas de descenso progresivo.

Otros estados de los 16 restantes, tienen una situación en la que han alcanzado estabilidad, entendida como un cambio nulo en el número de casos diarios. Que quede muy claro se siguen presentando casos, la epidemia sigue activa, que no haya confusión alguna, la epidemia sigue activa, pero el número de casos que se presentan cada semana ya es equivalente al de la semana anterior, esa es otra situación de otros tantos estados. Y finalmente hay siete estados que presentan una fase de ascenso”, detalló.

MÁS DE SEIS MIL CONTAGIOS Y 829 DECESOS EN UN DÍA

A nivel nacional, 49 mil 698, es el número de fallecimientos por covid-19, debido al surgimiento de 829 nuevas muertes.

Se registraron 456 mil 100 contagios acumulados con el reporte de 6 mil 139 casos; 44 mil 636 son los casos activos estimados y hay 85 mil 845 sospechosos.

El número de pacientes que se han recuperado es 304 mil 708. Un millón 41 mil 860 personas han sido estudiadas, informó la Secretaría de Salud.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), Nayarit registró 75 por ciento en camas generales, frente al 44 por ciento de ocupación nacional promedio.

Nuevo León reportó 68 por ciento y Coahuila 65.

En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es de 37 por ciento.

En contraste, Nuevo León reportó 63 por ciento, Tabasco 54 y Colima 55 por ciento.

LÓPEZ-GATELL APLAUDE LEY ANTICHATARRA EN OAXACA

Luego de que el Congreso de Oaxaca aprobó una ley que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a niños y adolescentes, por segundo día, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aplaudió la reforma, al calificarla de “sumamente positiva”.

Explicó que desde el anterior gobierno quedó demostrado que la autorregulación de la industria alimentaria, ha sido un modelo que no ha funcionado en nuestro país, ya que incluso se ha expandido todavía más, la promoción de la venta de este tipo de productos que afectan a la salud.

Desde el sexenio pasado la industria alimentaria planteó que no hacía falta regularles, porque ellos eran capaces de regularse, porque querían ser parte de la solución y no del problema. Lo cierto es que pasó el tiempo y no se redujo la oferta alimentaria de productos ultraprocesados y procesados, altos en azúcares, grasas y sales y de muy bajo contenido nutricional.

Tenemos situaciones por demás ilustrativas como el patrocinio de la industria alimentaria sobre las remodelaciones de las escuelas primarias, donde se ve por todos lados una publicidad dirigida a niñas y niños”, explicó.