Reciclada, o no, la reedición del proyecto Fuerza Social por México, “partido siamés” de Morena, alertó a la cada vez más vigorosa Clase Política del partido del Presidente, pues la aparente alianza entre el líder del Senado RICARDO MONREAL y el principal promotor de esta ramificación de izquierda, PEDRO HACES BARBA, ‘destapó’ un prematuro “madruguete” hacia la lejanísima Sucesión Presidencial 2024.

En efecto, intereses ocultos no identificados todavía, “refritearon” los encendidos discursos pronunciados en febrero por el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, [CATEM], PEDRO HACES BARBA, principal promotor de esta nueva expresión de izquierda, y el Presidente LÓPEZ OBRADOR, para inducir la idea de que detrás del nuevo partido estaría también el Ejecutivo federal, en una actitud similar a la de 2012, cuando AMLO dejó el PRD para fundar Morena.

Ahora, según la percepción de quienes visualizan al Presidente alejándose de Morena para catapultar Fuerza Social por México, RICARDO MONREAL sería el favorecido, pues el líder de la nueva Confederación obrera, equivalente a la vieja CTM priista pero con orientación de izquierda, es al mismo tiempo, Coordinador de Asesores del ex gobernador de Zacatecas.

Y refuerzan su tesis con el argumento de que la 10ª Asamblea Nacional de esa Confederación obrera, en cuyo escenario se produjeron los discursos del Presidente LÓPEZ OBRADOR y HACES BARBA, se realizó precisamente en Fresnillo, Zacatecas, tierra de MONREAL y donde el líder del Senado impulsa la precandidatura de su hermano DANIEL para gobernador.

La especulación va más allá: quienes intuyen ese cambio presidencial de Morena por Fuerza Social por México, creen que MONREAL impulsará a por lo menos 5 candidatos a gobernadores el 2021, para ir creando su plataforma de proyección hacia el 2024.

Y Tamaulipas quedaría para el 2022.

Pero, ¿estaría LÓPEZ OBRADOR repitiendo en Morena la misma división que provocó el 2012 en el PRD, cuando según JESÚS ORTEGA y JESÚS ZAMBRANO, “Los Chuchos”, abandonó el perredismo para fundar Morena?

¿Usted lo cree?

Nosotros, francamente, no.

MON y ROSA, AL 2021

Por asociación temática, los diputados locales MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ están predestinados para aparecer en las boletas del 2021: MON quizá busque su reelección, mientras que ROSA podría ser postulada por su partido, el PAN, como candidata a diputada federal por el VIII distrito, con cabecera en el puerto jaibo.

Ninguno de los dos tendría problemas para seguir adelante, a menos que aquella que les platiqué busque y encuentre el respaldo de Morena para contender como candidata a la diputación federal, aunque ya se sabe que trae extraviados 70 millones de pesos que debieron ejercerse en su Administración, y no aparecen.

¡Ah, por cierto!, ¿cómo fue que apareció de pronto MERCEDES ‘Paloma’ GUILLÉN en el puerto?… no será que busca que la promueva EDGAR MELHEM como candidata a diputada federal, cuando su ex jefe, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG está por ser llamado a rendir cuentas por el sonado caso de la ex Policía Judicial Federal.

JUVENAL, SE CAE A PEDAZOS

En Altamira, ante el cierre inminente del ciclo político de su esposa, ALMA LAURA AMPARAN, el ex alcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS intentó persuadir a los líderes factuales del PAN de la pertinencia de postular a uno de los suyos como candidato a la Sucesión municipal 2021, pero desde el mero vértice del panismo tamaulipeco la decisión ya estaba tomada a favor del diputado MIGUEL ANGEL GÓMEZ ORTA, de modo que no habrá cambio.

Contrariado por la inamovivle decisión a favor del legislador altamirense, HERNÁNDEZ LLANOS empezó a agitar utilizando los conductos de Comunicación Social del Ayuntamiento que todavía encabeza su esposa, “filtrando” bajo la superficie información falsa sobre la situción política de Altamira, incluso, estaría por ver la luz una presunta encuesta a favor de su propuesta política.

JUVENAL recurre al mismo “modus operandi” que utilizó en el PRI para imponer sus caprichos, pero como allá no le dio resultados, saltó al PAN.

Y ahora, desde Acción Nacional amenaza con el petate del muerto, amagando con recoger su carpa para ir a dar funciones a otro partido, pero el líder factual del panismo tamaulipeco no se dobla ante presiones ni amenazas,

… O si reacciona, lo hace a la inversa.

Es decir, JUVENAL debe medirle el agua a los camotes, pues aunque a ras de tierra dispersa rumores venenosos respecto a la permanencia de este régimen estatal, debe cuidar su lengua porque otros que han probado la hoja de la guillotina no han sobrevivido [políticamente] para contarla.

DÍAZ ORDAZ, ABDÍES DECIDIRÁ

En Díaz Ordaz, por cierto, cometimos un error de fechas y nombres al hablar de la injerencia directa que tendrá el ex dirigente nacional del Sindicato de la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ABDÍES PINEDA MORÍN, en la inminente Sucesión Municipal 2021.

En efecto, cuando hablamos de la Administración municipal anterior a la actual, confundimos el nombre del alcalde y citamos al profesor HUMBERTO ROQUE CUÉLLAR, como titular de ese trienio, cuando debimos escribir JORGE NAVARRO GARZA (2016-2018), quien, en efecto, cerró en muy malos términos su amistad y el padrinazgo político de ABDÍES PINEDA MORÍN, por lo que los corrillos políticos comentaron que JORGE terminó mordiéndole la mano a ABDÍES.

Y en realidad, ROQUE CUÉLLAR (2011-2013), encabezó una de las Administracioines municipales más productivas y de mayor progreso y desarrollo social de esa pequeña comunidad tamaulipeca, por lo que nos disculpamos por ese error de análisis.

Pero bueno, creemos que el futuro político lo decidirá, como habíamos anticipado, ABDÍEZ PINEDA, merced al liderazgo social y su estela de altruismo y filantgropía que ha desplegado allí, pues la dispersión de beneficios y recursos en beneficio de los que menos tienen, es lo que ha caracterizado su acción política.

Bajo esa percepción, no sabemos a ciencia cierta si el alcalde en turno, JUAN MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ buscará su reelección, o si otro de las filas de ABDÍES, que podría ser el junior, buscaría la postulación, pero cualquiera que reciba el respaldo del ex lider sindical agrohidráulico, lleva las de ganar en la contienda de junio del 2021.

Eso, por supuesto, sin demérito de EVER CORTES, que podría buscar la postulación por el PRI, o el otro caso, el de JUAN ROMO, un ciudadano altgruista que ya se ha visto ¡cerca de figuras de relavancia en el PAN.

ABREN OFICINAS ESTATALES

A propósito de Reynosa, a partir de hoy lunes 17 de agosto, oficinas estatales con sede en esta ciudad fronteriza iniciarán funciones en su nuevo edificio, ubicado en la calle Progreso de la colonia Longoria.

El moderno complejo, construido con una inversión de 90 millones de pesos, concentrará a la Oficina Fiscal, el Instituto Registral y Catastral, la Oficialía segunda del Registro Civil, la Dirección de Auditoría Fiscal y la Dirección de Comercio Exterior.

«Tenemos amplio estacionamiento, es una inversión aproximada de 90 millones de pesos y el día lunes ya estará en servicio la Oficina Fiscal y el resto de las dependencias, se concentran ahí prácticamente las de recaudación», señaló, el Representante del Gobernador en la Zona Norte, DAVID AGUILAR MERAZ.

Con estas instalaciones, el Gobierno del Estado que encabeza FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cumple su compromiso de eficientar el trabajo y dignificar las oficinas para brindar una atención de calidad a los contribuyentes.

Por hoy es todo.