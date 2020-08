CIUDAD DE MÉXICO, 29 de Ago. de 2020.-Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, es necesario que en 2021 se realice la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

En conferencia desde Reynosa, Tamaulipas, dijo que estará pendiente de la recolección de firmas entre los ciudadanos para solicitar el ejercicio, aunque no descartó solicitarlo él mismo.

Yo creo que es necesario. Sí la veo, no lo descarto, pero hay que esperar”, expuso.

Por separado, Lorenzo Córdova, presidente del INE, advirtió que organizar ese evento obligaría a incrementar y “revisar dramáticamente” el presupuesto de la institución para 2021.

Aclaró que la consulta popular no puede empalmarse con la próxima elección intermedia, sino que debe aplicarse dos meses después.

Lo cual, en términos presupuestales, implicaría, para todos los efectos prácticos, la organización de una nueva elección”, alertó.

De acuerdo con las cifras presentadas a Hacienda para el gasto electoral de 2021, el INE solicitó diez mil 992 millones de pesos. De éstos, ocho mil 200 millones son para organizar elecciones.

“SÍ VEO LA CONSULTA”, DICE EL PRESIDENTE

La consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes es necesaria, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que sí ve la realización de ese ejercicio el próximo año.

Cuestionado en la rueda de prensa matutina realizada en Reynosa, Tamaulipas, el titular del Ejecutivo federal estableció que él estará pendiente de la recolección de firmas suficientes entre los ciudadanos para solicitar la consulta y no descarta la posibilidad de solicitarla él mismo.

Yo creo que es necesario (…) Sí la veo, no lo descarto, pero hay que esperar”, expuso el Presidente.

El 15 de septiembre vencerá el plazo legal para que se reúnan las firmas necesarias para solicitar la consulta, o que ese ejercicio lo soliciten los diputados federales.

Desde las instalaciones de la Octava Región Militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que es necesario contemplar todas las posibilidades para que la consulta ciudadana pueda realizarse.

Puntualizó que se requiere que antes del 15 de septiembre se concrete la solicitud, se definan las causas que se perseguirían, y la pregunta que eventualmente se aplicaría el 1 de agosto próximo.

Advirtió que esperará a que los ciudadanos o los legisladores logren convocar a la consulta popular, de lo contrario, él ingresaría la solicitud al Congreso de la Unión.

Es necesario. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no quiero parecer verdugo y porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, puntualizó.

SERÍA UNA NUEVA ELECCIÓN: CÓRDOVA

Al aclarar que, como lo dicta la ley correspondiente, la consulta popular sobre llevar o no a juicio a los expresidentes no podría realizarse en las próximas elecciones intermedias, sino hasta el primer domingo de agosto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que organizar ese evento obligaría a incrementar y “revisar dramáticamente” el presupuesto de la institución para 2021.

5 millones de cubrebocas, mascarillas y caretas necesitarán los funcionarios de casilla, en caso de hacer la consulta

En reunión virtual con diputados federales de Movimiento Ciudadano, recordó que, de prosperar esa iniciativa, el Congreso tendrá que aprobar si se lleva a cabo o no.

Córdova Vianello comentó que ahora que se habla de la posibilidad de hacer una consulta popular en 2021, es necesario recordar que si bien originalmente ésta sólo debía ocurrir cada tres años, la reforma realizada en 2019 estableció que pueden efectuarse cada año, “pero se tienen que realizar el primer domingo de agosto”.

El consejero presidente del INE abundó que, de concretarse la consulta popular para 2021, no podría empalmarse con los comicios del 6 de junio destinados a renovar 15 gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales y la Cámara de Diputados.

Entonces, el 1 de agosto tendríamos la consulta popular, lo cual, en términos presupuestales —dado que no se modificó la Ley de Consulta Popular, sigue vigente la que regulaba a la consulta antes de la reforma constitucional del año pasado—implicaría, para todos los efectos prácticos, la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, el número de casillas, el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, etcétera, apenas dos meses después de realizada la elección federal”, alertó.

Les recordó a los diputados que, desde mayo anterior, se terminó el plazo para efectuar los ajustes legislativos correspondientes al marco que rige esa modalidad de la democracia directa.

Así que, si así lo decide el Congreso, porque lo tendrá que avalar el Congreso, pues vamos a tener que revisar dramáticamente el presupuesto que aprobamos (apenas el miércoles anterior) y que hoy, justo hoy, se va a la Secretaría de Hacienda para que se presente, sin moverle una coma, a la consideración de ustedes.

Porque al ser otra elección, es decir, el problema es que ahora las reglas ya dicen que es otra elección y se hace con las mismas normas que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Legislativos”, alertó el presidente el INE.

Hoy ustedes ya no pueden cambiar esa ley, porque ya no se pueden modificar las leyes, porque el proceso electoral arranca en septiembre, incluido el proceso de consulta popular”, puntualizó Córdova Vianello.

En la ponencia “Las reglas de promoción política electoral previo a los comicios electorales del 2021”, el consejero presidente destacó el ejercicio de presupuestación realizado por el INE para 2021.

Dijo que si bien será una elección 7 por ciento más grande que la de 2018 por el número de cargos y electores previstos, el Instituto sólo incrementó su presupuesto en 3.5 por ciento.

10,992 mdp fue el presupuesto que el INE solicitó a la Cámara de Diputados para ejercer el año próximo

Destacó que el costo del covid en las elecciones va a significar casi 380 millones de pesos. Estamos hablando del costo de cubre bocas para los funcionarios de casilla, mascarillas, caretas para ellos; que van a estar todo el día en contacto con la ciudadanía, estás hablando de los costos sanitizantes y demás.

Puede parecer muchísimo dinero, pero nada más déjenme hacerles un ejercicio, si necesitamos un millón 400 mil funcionarios de casilla, dotarlos de tres cubre bocas desechables a lo largo del día implica que el INE tiene que adquirir alrededor de 5 millones de cubre bocas”, detalló.