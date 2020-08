Ciudad de México. 10 agosto 2020. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó el pasado 9 de agosto que sanitizará alrededor de 182 millones de libros de texto gratuitos antes de ser entregados y descartó que exista algún tipo riesgo de contagio en la dotación de estos materiales.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, dijo este día en conferencia que consultó a las autoridades de la Secretaría de Salud del país, quien señalaron que esa entrega “de ninguna manera representan un riesgo” para alumnos, docentes y padres de familia.

El tiempo que permanecen en bodega es suficiente para que no sobreviva este virus, que no se sabe exactamente cuánto vive, pero es alrededor de 48 horas, entonces si está en una bodega entre 10 y 15 días en el momento en que lleguen a recogerlos no habrá problema alguno.

Agregó que además del tiempo que pasan en bodega «los libros se higienizan y cuando se recojan estarán desinfectados», mediante distintos procesos con el objetivo de garantizar la salud de los usuarios.

Este día, la SEP, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), reportó la entrega de 120 millones de materiales educativos, es decir, dos terceras partes de los 182 millones que tiene programados de entregar para el ciclo escolar 2020-2021 que inicia el próximo 24 de agosto con clases transmitidas por televisión y radio.

Moctezuma señaló que los libros de texto gratuitos son herramientas pedagógicas y recordó que son la base de los contenidos del programa Aprende en Casa II para radio y televisión.

El país cumple su décima semana de la llamada «nueva normalidad», que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que regula la apertura de actividades económicas y sociales.