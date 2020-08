CIUDAD DE MÉXICO, 31 de Ago. de 2020.- Al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acudirán un máximo de 70 invitados, entre ellos representantes de los tres poderes de la unión, empresarios, medios de comunicación, así como algunos gobernadores.

El mensaje que emitirá el jefe del Ejecutivo a la nación iniciará a las nueve en punto de la mañana de este martes y se desarrollará en el patio de honor de Palacio Nacional.

Sólo las cámaras de televisión y fotógrafos podrán estar presentes en el patio señalado, como parte de las medidas sanitarias impuestas por la epidemia del Covid-19 en nuestro país, detalló el presidente López Obrador al detallar el formato de su mensaje y adelantar que tratará de que no se alargue mucho.

Muy limitado por la sana distancia, van a ser como 70 invitados, vienen del sector obrero, vienen representantes indígenas, empresariales, una representación de los gobernadores, que es el presidente d la CONAGO, los representantes del congreso, los que resulten presidentes de la cámara de diputado y senadores, se está invitando al fiscal, se invita al presidente de la Suprema Corte, al gabinete y nada más» detalló el mandatario.

Agregó que el primer tema a tratar en su mensaje será el combate a la corrupción.

En ese tema, López Obrador dijo que se han registrado avances, aunque el bandidaje oficial sigue.

«Les adelanto y no lo voy a ir a escribir ahora porque ya tengo el borrador, el primer párrafo de el informe de mañana es sobre la corrupción, ya con eso le contesto; desde luego, no hay corrupción arriba, se los puedo garantizar, pero no hemos podido acabar con el bandidaje oficial; arriba miren –ya puedo sacar mi pañuelito banco– pero no terminamos de limpiar, estamos limpiando de arriba para abajo y estaba podrido el gobierno, en todo había corrupción» indicó el presidente de México.

Finalmente, informó que permanecerá durante toda la semana en la Ciudad de México y recobrara sus giras por el interior del territorio nacional hasta la segunda semana de septiembre de este año.