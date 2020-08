Ciudad Victoria, Tamaulipas (3 de Agosto del 2020) El día de hoy en la capital del Estado se anunció que la feria de Tamaulipas quedara suspendida y se pospone para fechas de febrero o marzo del año 2021.

Jesús Villareal Terán, subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, hizo el anuncio, también índico que era casi imposible que se realizara ya que por orden del Estado quedan suspendidas las actividades recreativas, porque hasta ahora se encuentra en el semáforo rojo.

“Venimos de un huracán y el covid aún no se ha terminado y se me hace que sí se descarta” esto manifestó el subsecretario, agregando que no se podrá en octubre que es la fecha establecida para este tipo de evento.

Agregando “la gente está que quiere salir y pues la enfermedad ahí va todavía y hemos apretado mucho para que no se dispare más y pues aunque hemos logrado bajarlo algo, no se ha terminado”.

Y el subsecretario recordó que este año se tenía preparado las fiestas en Tampico que se iban a llevar a cabo en abril, pero por la misma pandemia se postergó hasta el próximo año, el recurso no se perdedera y se realizara el próximo 2021.