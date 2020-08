BÉLGICA. 06 agosto 2020. Este jueves autoridades recibieron el reporte de un incendio en la torre del World Trade Center, la cual se ubica en la zona norte de Bruselas, Bélgica.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar que el incendio ocurre en uno de los últimos pisos del edificio, el cual inició aproximadamente a las 16:00 h locales según reportes de la prensa.

Servicios de emergencia se trasladaron al lugar para sofocar el incendio, el cual todavía sigue sin controlado. Se desconoce hasta el momento las causas de este siniestro.

Autoridades locales no han reportado todavía víctimas mortales o personas lesionadas por este incidente.

#BREAKING NEWS: A fire has broke out on the top floor of the World Trade Center of Brussels in Belgium. pic.twitter.com/ewVxjVvBAz

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 6, 2020