CONGO. 08 agosto 2020. Un incendio registrado este viernes en un almacén del Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF), causó la pérdida de un gran número de materiales y equipos para niños y las comunidades vulnerables en la República Democrática del Congo.

De acuerdo con la información del organismo, no hubo heridos ni víctimas letales que lamentar en el incidente, sin embargo, el almacén con distintos materiales y equipos como instrumentos médicos, de educación, seguridad y bienestar, quedaron destruidos.

«Un incendio que estalló hoy en el almacén de Unicef en Kinshasa destruyó una gran cantidad de materiales y equipos para los niños y las comunidades más vulnerables en RD Congo», se lee en un tweet compartido por el organismo.

Katya Marino, la representante adjunta de Unicef en la región del Congo aseguró que están entristecidos por esta situación, y añadió que se buscará reemplazar todo el material almacenado.

Estamos profundamente tristes por esta situación. Reemplazaremos el equipo perdido lo antes posible para continuar con nuestras actividades para los niños.

De momento, aún se desconoce la causa que dio origen al incendio, por lo que se continúa con la investigación.

La República Democrática del Congo es uno de los países con mayores índices de pobreza en el continente africano. En los últimos años se ha tenido que enfrentar a conflictos armados por diversas guerrillas, así como los brotes de diferentes enfermedades, tales como el ébola, que tienden a ser comunes en la región por falta de servicios básicos como el drenaje.

A fire that broke out today at the @UNICEF’s warehouse in #Kinshasa destroyed a large stock of materials and equipment for the most vulnerable children and communities in DR #Congo.https://t.co/u3zZ1h5d1f

— UNICEF en RDC (@UNICEFDRC) August 7, 2020